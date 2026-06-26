Pun Mesec 30. juna u znaku Jarca, koji je povezan sa novcem i naplatom, donosi snažan preokret koji ne bi trebalo propustiti. Očekuju se dobre vesti, a jedan znak će konačno moći da odahne i dobije novac koji dugo čeka, kao nagradu za svoj trud.

Ova energija istovremeno donosi i opomenu da treba biti pažljiv. Tri znaka će morati mudrije da upravljaju troškovima, jer će imati osećaj da im novac brzo odlazi.

Jarac upravlja onim što je stečeno radom i trudom, pa kada je Mesec pun, sve dolazi na svoje mesto. Ovaj utorak deli ljude na one koji će biti zadovoljni svojim prihodom i one koji će morati da povedu više računa i sačuvaju novac.

Bik konačno dolazi do olakšanja. Pred njim je značajan priliv novca koji će mu vratiti dobro raspoloženje. Već u sredu ujutru mogu stići lepe vesti, poruka ili uplata za posao koji je obavljen ranije tokom godine. Moguće je i da će se neko setiti starog duga ili će se otvoriti prilika za dodatnu zaradu kroz hobi.

Preporuka je da se novac ne troši odmah, već da se ostavi da neko vreme „odleži” pre donošenja odluka o trošenju. Bik ulazi u period stabilnosti i rasterećenja, kada finansije više neće biti izvor stresa već prilika za uživanje i planiranje budućnosti.

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Pun Mesec u Jarcu jasno pokazuje gde smo preterali, pa će tri znaka osetiti jači finansijski pritisak u prvoj polovini sledeće nedelje.

Vaga

Vaga je prva na udaru. Vage često troše na sitnice kako bi se bolje osećale, a krajem juna ta navika dolazi na naplatu. Oko petka može se pojaviti neplaniran trošak poput kvara, kazne ili zaboravljene rate. Važno je da tih dana izbegavaju veće kupovine i sačekaju vikend kako bi odluke donosile smirenije.

Ovan

Ovan je sledeći. Ovnovi su skloni brzopletim odlukama kada je novac u pitanju, a početak jula donosi rizik da impulsivna odluka dovede do gubitka. Problem nije u visini primanja, već u nestrpljenju. Ako se pojavi ponuda za brzu zaradu bez jasnog pokrića, bolje je ne ulaziti u takve dogovore.

Ribe

Ribe zatvaraju ovu listu. Kod njih se emocije često mešaju sa finansijama, pa narednih dana može doći do situacije u kojoj neko iz okoline traži pozajmicu, a one pristaju iz saosećanja. Savet je da to izbegnu, jer se novac u takvim situacijama teško vraća, ako se uopšte vrati. U ovom periodu važno je postaviti granice i sačuvati finansijsku stabilnost.

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