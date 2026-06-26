Pun Mesec 30. juna u znaku Jarca, koji je povezan sa novcem i naplatom, donosi snažan preokret koji ne bi trebalo propustiti. Očekuju se dobre vesti, a jedan znak će konačno moći da odahne i dobije novac koji dugo čeka, kao nagradu za svoj trud.

Ova energija istovremeno donosi i opomenu da treba biti pažljiv. Tri znaka će morati mudrije da upravljaju troškovima, jer će imati osećaj da im novac brzo odlazi.

Jarac upravlja onim što je stečeno radom i trudom, pa kada je Mesec pun, sve dolazi na svoje mesto. Ovaj utorak deli ljude na one koji će biti zadovoljni svojim prihodom i one koji će morati da povedu više računa i sačuvaju novac.

Bik konačno dolazi do olakšanja. Pred njim je značajan priliv novca koji će mu vratiti dobro raspoloženje. Već u sredu ujutru mogu stići lepe vesti, poruka ili uplata za posao koji je obavljen ranije tokom godine. Moguće je i da će se neko setiti starog duga ili će se otvoriti prilika za dodatnu zaradu kroz hobi.

Preporuka je da se novac ne troši odmah, već da se ostavi da neko vreme „odleži” pre donošenja odluka o trošenju. Bik ulazi u period stabilnosti i rasterećenja, kada finansije više neće biti izvor stresa već prilika za uživanje i planiranje budućnosti.