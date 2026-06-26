Horoskop
Od 30. juna istina izlazi na videlo! Jedan znak će pobediti nemaštinu, a ovim znacima će se snovi srušiti
Pun Mesec 30. juna u znaku Jarca donosi snažan preokret.
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Od 30. juna istina izlazi na videlo! Jedan znak će pobediti nemaštinu, a ovim znacima će se snovi srušiti
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