Jul će biti mesec završavanja, raščišćavanja i prepoznavanja svega onoga što je vreme da ostavimo iza sebe.

To se ne odnosi samo na stvari po kući, već i na emotivni teret, loše navike, stare obrasce i previše razmišljanja koje vas samo iscrpljuje.

Retrogradni Merkur u Raku sve do 24. jula teraće vas upravo na to — da zastanete, dobro razmislite i oslobodite se svega što vam više ne služi.

I ostali astrološki uticaji tokom meseca ići će u tom pravcu.

Od 7. do 15. jula poslednja Mesečeva četvrt u Ovnu gura vas ka važnim ličnim odlukama i boljoj brizi o sebi.

Istog dana Neptun kreće retrogradno, pa ćete još jače osećati promene i lakše zatvarati stare emotivne rane.

Od 9. jula Venera ulazi u Devicu i fokus pomera sa romantike na posao, zdravlje i svakodnevne obaveze.

Mlad Mesec u Raku 14. jula donosi novu energiju, ali nije trenutak za nagle poteze. Bolje je da još malo sačekate, odmorite i sačuvate energiju dok Merkur ne krene direktno.

Od 21. jula mnoge emotivne dileme postaju jasnije.

Sunce 22. jula ulazi u Lava i donosi topliju, veseliju i društveniju energiju. Posle 24. jula sve postaje lakše — komunikacija, organizacija i donošenje odluka.

Kraj meseca donosi odličnu energiju za druženje, ljubav i slavlje.

OVAN

Jul vas tera na pokret, akciju i više komunikacije. Bićete puni ideja, ali lako možete izgubiti fokus. Nemojte rasipati energiju na deset stvari odjednom. Ako ostanete usmereni na ono što vam je zaista važno, možete napraviti veliki pomak.

BIK

Jul vam donosi olakšanje i unutrašnji mir. Polako ćete shvatiti šta vam zaista prija, a šta vas samo opterećuje. Na poslu ćete biti fokusirani i precizni, dok će vam u privatnom životu najviše prijati mir, toplina i iskreni razgovori.

BLIZANCI

Retrogradni Merkur vas usporava, dok vas Mars gura napred. Zbog toga ćete imati osećaj kao da vas nešto vuče na dve strane. Mogu isplivati potisnute emocije. Ne žurite s odlukama i dobro proveravajte dogovore.

RAK

Ovo je vaš mesec. Sunce je u vašem znaku i daje vam priliku da se fokusirate na sebe. Mlad Mesec donosi šansu za novi početak. Vreme je da napravite konkretne korake koji će vam doneti više sigurnosti i stabilnosti.

LAV

Zvezde vam donose snažno buđenje. Jupiter u vašem znaku budi hrabrost i tera vas da konačno rešite ono od čega ste bežali. Istina izlazi na videlo, ali vam upravo to otvara vrata napretka. Posle 22. jula dolazi vaš period.

DEVICA

Retrogradni Merkur može vam napraviti manji haos, posebno do 24. jula. Mogući su zastoji, vraćanje na stare teme i nesporazumi. Ne ulazite u nove priče dok stare nisu završene. Posle 24. sve postaje mnogo jasnije.

VAGA

Pred vama je period sređivanja svega što je ostalo nedovršeno. Početak meseca biće dinamičan i društven, ali posle 9. jula više pažnje daćete poslu, zdravlju i obavezama. Ne uvodite velike novine — završite ono staro.

ŠKORPIJA

Jul vas tera da pogledate i spolja i iznutra. Moguće je da ćete biti rastrzani između emocija i obaveza. Važno je da ne donosite impulsivne odluke. Što budete mirniji i racionalniji, lakše ćete sve držati pod kontrolom.

STRELAC

Pred vama je novi talas rasta i optimizma. Jupiter vam narednih godinu dana donosi vetar u leđa. Otvaraju se šanse za putovanja, učenje i nove projekte. Samo ne zaboravite da usporite kad vam telo traži odmor.

JARAC

Jul donosi fokus na odnose i emocije koje ste dugo gurali pod tepih. Mlad Mesec donosi priliku za novi početak u ljubavi ili partnerstvu. Ne vraćajte se starim svađama. Iskren razgovor rešava mnogo više nego ćutanje.

VODOLIJA

Menja se vaš pogled na sigurnost, novac i lične vrednosti. Jasno ćete videti šta vas gradi, a šta iscrpljuje. Vreme je da pustite ono što više ne funkcioniše i postavite jasnije granice.

RIBE

Jul vas usporava, ali to nije loše. Sada vam najviše koristi da slušate intuiciju. Biće testirana vaša emotivna zrelost, ali i snaga empatije. Ljubav traži iskrenost, ali i jasne granice. Samopouzdanje raste iz dana u dan.