Merkur se pridružuje Jupiteru u Lavu, što prema astrološkim tumačenjima donosi energiju širenja, napretka i novih prilika.

Za neke pripadnike Zodijaka to bi moglo da znači poboljšanje finansijske situacije, ali i rezultate odluka koje su donosili ranije. Novac koji dolazi nije slučajnost, već posledica štednje, ulaganja i pametnog upravljanja finansijama.

Rak

Rakovi bi 9. avgusta mogli da shvate koliko su zapravo napredovali kada je novac u pitanju. Iako o svojim finansijama uglavnom ne vole mnogo da pričaju, veoma dobro znaju koliko imaju i na koji način upravljaju svojim sredstvima.

Ovaj znak je u prethodnom periodu pravio promišljene poteze, štedeo i ulagao, a sada bi mogao da vidi rezultate takvog ponašanja. Rakovi nisu skloni tome da svoju finansijsku situaciju pokazuju drugima, ali će ovog puta imati dobar razlog da budu ponosni na sebe.

Nakon svega što su uradili kako bi obezbedili stabilniju budućnost, 9. avgust im donosi priliku da zastanu i shvate koliko su daleko stigli.

Strelac

Strelčevi možda nisu dugo u svetu ozbiljnog upravljanja novcem, ali to ne znači da ne znaju šta rade. Otkako je Jupiter, njihova vladajuća planeta, ušao u Lava, finansije bi mogle da postanu jedna od oblasti u kojoj osećaju veću sigurnost.

Strelac uglavnom ne voli da drugima otkriva detalje o svom novcu, ali vrlo dobro zna šta se događa sa njegovim računima i prihodima. Pažljivo donete odluke mogu mu doneti osećaj stabilnosti i sigurnosti.

avgust je zato idealan trenutak da Strelac pogleda šta je do sada postigao i prizna sebi da je na dobrom putu. Finansijski uspeh koji dolazi rezultat je njegovog truda i pametnih poteza.

Vodolija

Vodolije ulaze u period koji bi mogao da bude obeležen finansijskim napretkom. Za ovaj znak to možda i nije veliko iznenađenje, jer Vodolije imaju snažno uverenje da zaslužuju obilje i uspeh.

Uticaj Jupitera i Merkura u Lavu dodatno podstiče njihovu finansijsku intuiciju. Vodolije bi sada trebalo da veruju svom osećaju kada je reč o novcu, jer upravo ta sposobnost može pomoći da zadrže i dodatno uvećaju ono što su već stekle.

Ovaj znak razmišlja dugoročno i želi da izgradi budućnost u kojoj neće morati stalno da brine o finansijama. Dobra vest je da se taj cilj sada sve više približava.

Za Vodolije bi 9. avgust mogao da bude dan kada će posebno jasno videti rezultate svojih dosadašnjih finansijskih odluka.