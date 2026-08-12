Masnoća, ostaci hrane i zagorele naslage vremenom se toliko stvrdnu da običan sunđer i deterdžent više nisu dovoljni za čišćenje rerne. .

Zato ne čudi što se internetom neprestano šire različiti trikovi koje žene isprobavaju za lakše čišćenje. Jedan od njih je upotreba jednog proizvoda za higijenu!

Jedna žena je odlučila da isproba čišćenje rerne penom za brijanje. Penu je nanela na vrata rerne, bočne stranice i dno. Ostavila da deluje oko pola sata. Nakon toga je lako oribala masnoću i ukorele ostatke hrane.

Prema njenom iskustvu, pena je dovoljno omekšala tvrdokornu prljavštinu da njeno uklanjanje više nije zahtevalo uobičajeno dugo ribanje.

Upravo je to i najveća prednost ovog trika: pena značajno olakša posao koji inače ume da bude veoma naporan.

Šta još možete da koristite?

Ako vam pena za brijanje ipak nije prvi izbor za čišćenje kuhinjskih površina, postoje i klasične metode koje se često koriste za uklanjanje naslaga iz rerne.

Jedna od njih uključuje belo alkoholno sirće. U posudu sa vodom može se dodati šolja sirćeta, nakon čega se rerna zagreva kako bi para omekšala ostatke. Kada se uređaj ohladi, unutrašnjost se prebriše krpom ili sunđerom.

Može da se koristi i soda bikarbona u obliku paste. Pomeša se sa manjom količinom vode dok se ne dobije gusta smesa, koja se zatim nanosi na zaprljane delove. Grejače pritom treba izbegavati. Nakon delovanja, pasta se uklanja vlažnom krpom, a tvrdokorniji delovi po potrebi se dodatno prebrišu.

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