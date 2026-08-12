Porcija sladoleda nakon napornog dana, gazirano piće uz picu ili burger s krompirićima mnogima su povremeni užici.

Iako lekari uglavnom ne savetuju potpuno odricanje od omiljene hrane jer to često dovodi do prejedanja, postoje namirnice koje gastroenterolozi, lekari specijalizovani za probavni sistem, gotovo uvek izbegavaju. Povremena konzumacija tih namirnica neće bitno uticati na zdravlje, no oni ih retko imaju na svom jelovniku.

Proteinske pločice

Iako se često reklamiraju kao zdrava opcija, gastroenterološkinja dr. Harmoni Alison iz medicinskog centra Tufts ne konzumira visokoprerađene proteinske pločice. Neke, poput onih s pravim voćem i orašastim plodovima, mogu biti bolji izbor, no prerađene verzije često uzrokuju nadutost i gasove.

"Nikada ne jedem 'proteinske' pločice. Po pravilu su visokoprerađene i pune aditiva čija je korisnost upitna", izjavila je. "Istu količinu proteina možete dobiti iz šoljice mleka, porcije putera od kikirikija, orašastih plodova ili bundevinih semenki."

Odrezak i crveno meso

Gastroenterolozi uglavnom nisu ljubitelji crvenog mesa. "Izbegavam crveno meso, posebno odreske i burgere", kaže dr. Rizvana Čoudhari, gastroenterolog u bolnici Džons Hopkins.

"Crveno i prerađeno meso povećavaju rizik od raka debelog creva i polipa. Bogati su zasićenim mastima, a ako ih već jedete, ključna je količina. Rizik od raka debelog creva veći je kod ljudi koji dnevno konzumiraju više od 100 grama", pojasnila je.

Viršle i suhomesnati proizvodi

Dr. Rabia De Latour, gastroenterolog i docent na NYU Grossman School of Medicine, izbegava prerađeno meso poput slanine i viršli, a na njenoj listi su i suhomesnati proizvodi.

"Crveno i prerađeno meso nose veći rizik od kolorektalnog karcinoma", ističe ona. "Podaci pokazuju da konzumacija prerađenog mesa četiri ili više puta nedeljno povećava rizik od raka debelog creva za 20 odsto."

Pržena riba i piletina

Pržena hrana iz restorana brze hrane, poput ribljih fileta ili piletine, nepovoljno utiče na zdravlje creva. "Studije su pokazale da ulje za prženje može negativno uticati na crevni mikrobiom, što dovodi do pogoršanja ateroskleroze, odnosno nakupljanja masnoća i drugih materija na zidovima arterija", objasnio je dr. Mahmud Gannoum, istraživač mikrobioma. Dugoročno, takvo nakupljanje može uzrokovati srčani ili moždani udar.

Beli hleb i rafinisane žitarice

Rafinisane žitarice, poput onih u belom hlebu, nisu dobar izbor za creva, smatra dr. Šilpa Grover, voditeljka onko-gastroenterološkog programa u bolnici Brigham and Women’s.

"Istraživanja prehrambenih navika jasno pokazuju da je visok unos crvenog i prerađenog mesa te rafinisanih žitarica povezan s povećanim rizikom od divertikulitisa, upale žučne kese u probavnom traktu", rekla je. "Suprotno ranijim verovanjima, orašasti plodovi, kukuruz i kokice nisu povezani s većim rizikom od razvoja divertikuloze ili komplikacija poput krvarenja."

Dr. Grover dodaje da ista ishrana koja se preporučuje za smanjenje rizika od dijabetesa, bolesti koronarnih arterija i raka verovatno smanjuje i rizik od divertikulitisa.

Ipak, to ne znači da je potrebno potpuno izbaciti svu navedenu hranu. Umerenost je ključna, pa povremena konzumacija neće nužno štetiti zdravlju.

Video: