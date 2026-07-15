Šporeti sa staklokeramičkom i indukcionom pločom sve su popularniji zbog modernog izgleda i lakog održavanja. Ipak, njihova površina je osetljiva, pa nepravilno čišćenje može dovesti do ogrebotina i trajnih oštećenja.

Ako želite da ravna ploča šporeta bude čista i sjajna, nije potrebno da kupujete skupa sredstva. Dva sastojka koja već imate u kuhinji mogu pomoći da uklonite masnoću, zagorele mrlje i tragove od kuvanja.

Kako očistiti staklokeramičku ploču?

Najvažnije pravilo je da ploču čistite tek kada se potpuno ohladi. Tako ćete sprečiti oštećenja i lakše ukloniti nečistoće.

Postupak je jednostavan. Poprskajte celu površinu alkoholnim ili običnim sirćetom. Ostavite da deluje oko 10 minuta. Zatim pospite sodu bikarbonu preko površine.

Kada smesa počne da reaguje, nežno prebrišite ploču vlažnom krpom od mikrovlakana. Na kraju uklonite sve ostatke i ispolirajte suvom krpom od mikrovlakana.

Na ovaj način možete ukloniti masne naslage i većinu fleka bez upotrebe abrazivnih sredstava.

Šta nikako ne treba koristiti?

Stručnjaci savetuju da na indukcionim i staklokeramičkim pločama izbegavate:

metalne žice za ribanje

grube sunđere

abrazivne praškove

agresivne hemikalije koje mogu oštetiti površinu.

Ako se na ploči nalaze tvrdokorne zagorele naslage, koristite isključivo strugač namenjen za staklokeramičke ploče ili sredstvo koje preporučuje proizvođač.

Najbolji način održavanja jeste da ploču prebrišete nakon svakog kuvanja. Tako se ostaci hrane neće zapeći, pa će čišćenje biti mnogo lakše, a površina će duže ostati sjajna i bez ogrebotina.

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