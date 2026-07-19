Ako nemate klima uređaj, ili ne želite da ga koristite zbog problema sa zdravljem ili visokih računa za struju, postoji nekoliko jednostavnih i jeftinih načina da rashladite stan koristeći običan ventilator i stvari koje već imate kod kuće. Predstavljamo vam tri efikasna trika kako da pojačate efekat ventilatora i napravite improvizovanu klimu.

1. Zaleđena posoljena voda

Uzmite šest plastičnih flašica, u svaku sipajte po dve kašičice soli, pa ih napunite vodom i stavite da se zalede. Kada se ujutru potpuno zamrznu, poređajte ih ispred uključenog ventilatora. Ispod stavite poslužavnik da skuplja vodu dok se led topi. So produžava vreme topljenja, pa će efekat hlađenja trajati duže, gotovo kao da imate klimu.

2. Kocke leda u posudi

Ovaj način je jednostavniji, a takođe efikasan. Uzmite široku, plitku posudu, napunite je kockicama leda i postavite ispred ventilatora. Ventilator će duvati preko leda i rashlađivati prostoriju. Po potrebi dodajte nove kocke kako se stare budu topile.

3. Peškir sa ledom

U veću količinu leda umotajte u peškir, napravite zavežljaj i okačite ga o naslon stolice. Stolica treba da stoji ispred ventilatora, tako da vazduh prolazi preko peškira. Ispod stavite posudu za skupljanje vode Na ovaj način dobijate hlađenje slično kao kod prethodna dva trika.