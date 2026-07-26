Vreli dani gotovo su neizdrživi bez klima uređaja. Ipak, ovaj uređaj je jedan od najvećih potrošača struje u domaćinstvu. Električar Rade nam je otkrio kako da klima troši manje struje, a da vas opet rashladi.

Pametno podešavanje temperature

Rade savetuje da je najbolje pustiti klimu da radi na punoj snazi i da što pre rashladi prostoriju. Kada se postigne željena temperatura uređaj treba isključiti, umesto da radi dugo na niskoj brzini. Ovaj način je, prema njegovim rečima, ne samo efikasniji za hlađenje, već i bolji za uklanjanje vlage iz vazduha, što dodatno poboljšava udobnost.

Optimalna temperatura za rashlađivanje prostora je između 24°C i 26°C. Svaki stepen niže od toga može povećati potrošnju struje za oko 6%.

Ako je razlika između spoljne i unutrašnje temperature manja od 7 stepeni, klima će trošiti manje energije.

Koristite tajmer

Ako vaša klima ima tajmer funkciju, iskoristite je. Umesto da radi ceo dan, podesite je da se uključi, recimo, sat vremena pre nego što se vratite kući.

Filteri koji su puni prašine i prljavštine smanjuju protok vazduha, pa klima mora više da radi. Zato redovno čišćenje ili zamena filtera povećava efikasnost uređaja i smanjuje potrošnju struje.

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