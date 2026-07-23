Mnoge domaćice stalno peru odeću na 40 stepeni. Čini se da je to zlatna sredina između efikasnog čišćenja i zaštite tkanina. Međutim, sve više stručnjaka iz proizvodnje kućnih aparata i vodoinstalatera naglašava kako viša temperatura nije uvek potrebna.

Troši se više struje

Pranje odeće na višim temperaturama može dovesti do nepotrebne potrošnje struje i oštećenja odeće. Zagrevanje vode u mašinama za pranje veša troši puno električne energije tokom ciklusa pranja. Prebacivanjem sa 40°C na 30°C ili čak 20°C može se značajno smanjiti račun za struju. Prema procenama, pranje na 30 stepeni može potrošiti do 40% manje energije od ciklusa pranja na 40.

Drugi važan aspekt pranja na nižim temperaturama je zaštita odeće. Više temperature mogu uzrokovati brže habanje tkanina, naročito onih osetljivih poput vune, svile ili sintetičkih materijala. Pranje na nižim temperaturama omogućava duže zadržavanje intenziteta boja, elastičnosti materijala i njihove teksture. Duži vek tkanine ne samo da štedi novac, već i smanjuje tekstilni otpad, što pozitivno utiče na životnu sredinu.

Mit je da se odeća neće oprati

Neki ljudi se plaše da pranje na 30 stepeni neće ukloniti sve mrlje. Međutim, ovo je mit. Proizvođači mašina za pranje veša, uočavajući sve veći interes za uštedom energije i očuvanjem životne sredine, uvode naprednije modele koji optimizuju pranje na nižim temperaturama. Mnogi od njih nude ekološke programe koji skraćuju vreme pranja i prilagođavaju temperaturu stepenu zaprljanosti odeće uz minimalnu potrošnju vode i struje.

Još jedna zabrinutost je što niže temperature ne ubijaju sve bakterije i mikroorganizme. Iako postoje situacije u kojima se preporučuju viša temperatura (npr. pranje posteljine ili peškira), temperatura od 30 stepeni je potpuno dovoljna za efikasno svakodnevno pranje.

Video: