Početak sezone godišnjih odmora pravo je vreme da proverite koje uređaje treba isključiti iz struje pre odlaska na put. Mnogi kućni aparati nastavljaju da troše električnu energiju čak i kada nisu u upotrebi, jer ostaju u takozvanom standby režimu.

Osim što povećavaju račun za struju, pojedini uređaji mogu predstavljati i dodatni bezbednosni rizik ako ostanu uključeni dok niko nije kod kuće.

Mali kuhinjski aparati

Aparat za kafu, toster, blender i drugi mali kuhinjski uređaji često ostaju uključeni u utičnicu i kada se ne koriste. Iako je njihova potrošnja u stanju mirovanja uglavnom mala, tokom dužeg odsustva može se nepotrebno gomilati. Pre odlaska na odmor preporučuje se da ih isključite iz struje.

Televizor

Savremeni televizori troše manje električne energije nego stariji modeli, ali i dalje koriste određenu količinu struje dok su priključeni na mrežu.

Ako vas neće biti nekoliko dana ili nedelja, izvucite kabl iz utičnice kako biste izbegli nepotrebnu potrošnju.

Računar

Desktop računari i pojedini laptopovi takođe mogu trošiti električnu energiju kada su povezani na napajanje, čak i ako nisu aktivni. Pre odlaska na put ugasite uređaj i isključite ga iz utičnice.

Stone lampe

Neke stone lampe sa elektronskim prekidačima ili adapterima mogu trošiti malu količinu struje i kada svetlo nije uključeno. Ako ih ne koristite, najbolje je da ih potpuno isključite iz električne mreže.

Ventilator

Ventilator svakako neće biti potreban dok ste odsutni, pa ga isključite iz utičnice. Time ne samo da sprečavate nepotrebnu potrošnju električne energije, već i smanjujete rizik od mogućih problema izazvanih prenaponima ili kvarovima u električnoj mreži.

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