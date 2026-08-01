Avgust 2026. godine donosi priliku za fokusiranje na lični put i autentičnost, a tri horoskopska znaka mogu očekivati značajan finansijski uspeh. Mesec počinje s Merkurom u postretrogradnoj senci, koja se završava 6. avgusta pa se savetuje oprez pri donošenju finansijskih odluka i potpisivanju ugovora.

Pomrčine, poznate po iznenađenjima i neočekivanim prilikama, dodatno će obeležiti period. Prva se događa u Lavu i podstiče na hrabrost, dok druga u Ribama navodi na promišljanje o tome od čega bi trebali odustati. Ulazak pomrčina u znakove Lava i Vodolije podstiče na odmak od klasičnih merila uspeha i okretanje onome što je za pojedinca autentično, a osećaj unutarnjeg zadovoljstva postaje jedino pravo merilo, ističu astrolozi portala YourTango.

Devica

Za Device, uspeh leži u izboru pravih partnera. Venera 6. avgusta ulazi u Vagu i tamo ostaje do 10. septembra. Taj tranzit deo je nadolazećeg retrogradnog hoda Venere, koja će se ponovo vratiti u Vagu 25. oktobra. Zbog toga je strpljenje u poslovnim i finansijskim dogovorima ključno, a uloženi trud će se na kraju isplatiti.

Dok je Venera u Vagi, finansijski uspeh dolazi kroz partnerstva. Moguće su nove saradnje i bolja zajednička ulaganja vremena i resursa, kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Važno je biti otvoren za smer u kojem vas vodi intuicija. Ova prva faza Venerinog boravka u Vagi služi za pokretanje projekata i stvaranje prilika.

Druga faza, tokom retrogradnog perioda, pomoći će u finalizaciji dogovora i doneti konkretne rezultate. Venera ostaje u Vagi do 4. decembra, pa je ovo period presudan za odabir partnera koji će doprineti vašem uspehu.

Blizanci

Blizancima je u životu potrebno više od samog novca, a avgust donosi podsetnik na to ko su i šta su im istinski prioriteti. Mars 11. avgusta ulazi u Raka, a dan kasnije u istom znaku pridružuje mu se i Cerera, koja je povezana sa žetvom i ličnim razvojem.

Ovi astrološki događaji naglašavaju važnost ljudi koji unose obilje u vaš život i daju smisao vašem trudu. Finansije se trenutno ne mogu odvojiti od privatnog života, stoga je važno sagledati širu sliku.

Mars podiže ambiciju, pa je ovo idealno vreme za pokretanje posla, traženje novih investicijskih partnera ili promišljanje o boljem upravljanju novcem. Istovremeno, Cerera podseća da stabilnost ne proizlazi samo iz bogatstva, već i iz bliskih odnosa. Bilo da tražite bolju ravnotežu ili se podsećate zašto vam je novac važan, zvezde vas usmeravaju da prepoznate šta život čini istinski vrednim.

Ribe

Ribe imaju priliku redefinisati šta za njih znači finansijski uspeh. Asteroid Palada 14. avgusta kreće retrogradno u Ovnu, a 25. avgusta u istom znaku pridružuje mu se i Vesta. Vesta je povezana s domom, a Palada s kreativnošću.

Posebnost ovog perioda je u tome što se ovi asteroidi pridružuju Neptunu i Saturnu, koji su već retrogradni u Ovnu. Pred vama je put stvaranja istinske finansijske stabilnosti. Cilj je izgraditi trajno nasleđe za sebe i svoje bližnje, ali uspeh morate definisati prema vlastitim merilima, umesto da ispunjavate tuđa očekivanja.

U ovom periodu ćete analizirati svoje finansijsko stanje i budžet. Bolje ćete razumeti vlastitu vrednost, što znači da nećete nuditi svoje talente ispod cene. Nije potrebno žuriti jer će se uloženi trud isplatiti i omogućiti vam da napokon stanete na svoje noge. To će vam doneti mogućnost da živite život kakav želite, bez stalne brige o novcu.