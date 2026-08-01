Među malignim oboljenjima koja mogu izazvati ovaj simptom, najčešći je kolorektalni karcinom, odnosno rak debelog creva.

U retkim slučajevima, tumor u debelom crevu može da poraste do te mere da izazove bol u donjem delu leđa. Osim kolorektalnog karcinoma, bol u ovom delu tela može ukazivati i na rak jajnika, prostate, materice, želuca, kao i na hordom, retku vrstu raka kičme.

Bol može biti oštar, probadajući ili tup. Sličan obrazac bola javlja se i kod raka prostate, jajnika i materice. Najčešće počinje u predelu repne kosti, a može da se širi niz noge.

Kod hordoma mogu da se jave i poteškoće sa kontrolom mokrenja i pražnjenja creva.

Bol u stomaku jedan je od čestih simptoma raka debelog creva. Njegov intenzitet i karakter zavise od mesta na kojem se tumor nalazi, kao i od načina na koji raste unutar creva.

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Kada se zbog bola u donjem delu leđa javiti lekaru

Prema pisanju časopisa Health, potrebno je obratiti se lekaru ako bol u donjem delu leđa traje duže od četiri nedelje, naročito ukoliko je praćen nekim od sledećih simptoma:

  •  groznica bez očiglednog uzroka
  • lična ili porodična istorija raka
  • bol u leđima koji se javio nakon povrede
  • bol koji se pojačava u ležećem položaju ili budi tokom noći
  •  gubitak kontrole nad mokrenjem ili pražnjenjem creva
  •  peckanje prilikom mokrenja ili prisustvo krvi u urinu
  •  bol koji se širi niz nogu ispod kolena
  •  nenameran gubitak telesne težine
  •  slabost ili utrnulost u predelu zadnjice, nogu, butina ili karlice

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