Među malignim oboljenjima koja mogu izazvati ovaj simptom, najčešći je kolorektalni karcinom, odnosno rak debelog creva.

U retkim slučajevima, tumor u debelom crevu može da poraste do te mere da izazove bol u donjem delu leđa. Osim kolorektalnog karcinoma, bol u ovom delu tela može ukazivati i na rak jajnika, prostate, materice, želuca, kao i na hordom, retku vrstu raka kičme.

Bol može biti oštar, probadajući ili tup. Sličan obrazac bola javlja se i kod raka prostate, jajnika i materice. Najčešće počinje u predelu repne kosti, a može da se širi niz noge.