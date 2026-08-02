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Opekotine od sunca ublažim ovim melemom: Crvenilo i peckanje nestanu do jutra!

Prirodni melem za opekotine od sunca.

Autor:  Vesna Vukadinović
02.08.2026.11:24
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Opekotine od sunca ublažim ovim melemom: Crvenilo i peckanje nestanu do jutra!
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Dug boravak na suncu bez odgovarajuće zaštite često dovodi do opekotina, crvenila i neprijatnog osećaja pečenja kože. Kada se to dogodi, mnogi posežu za prirodnim rešenjima koja mogu pružiti rashlađujući efekat i pomoći u ublažavanju tegoba. Jedan od najpoznatijih domaćih recepata pravi se od sastojaka koje gotovo svako ima u kuhinji.

Ako ste izgoreli na suncu, ovaj jednostavan melem od krastavca i mleka može pomoći da rashladite kožu i ublažite osećaj pečenja. Iako brojni ljudi prenose pozitivna iskustva sa ovim prirodnim receptom, važno je imati na umu da efekti mogu biti različiti od osobe do osobe, posebno kada je reč o težim opekotinama. Jedna čitateljka nam je dala recept za melem koji je njoj pomogao da ublaži crvenilo i bol.

Kako se priprema domaći melem za opekotine?

Kada je jednom nepažnjom predugo ostala na suncu, komšinica joj je preporučila jednostavan recept koji koristi godinama nakon sunčanja. Pravi se brzo, od samo dva sastojka, a mnogi ga hvale zbog prijatnog rashlađujućeg efekta i pomoći u ublažavanju crvenila.

Potrebno je:

  • 1 svež krastavac
  • Malo hladnog mleka

Sitno iseckajte krastavac i izgnječite viljuškom, pa ga pomešajte sa mlekom dok ne dobijete ujednačenu smesu. Dobijeni melem nanesite na delove kože koji su pocrveneli od sunca i ostavite da deluje 15 do 20 minuta. Po potrebi postupak možete ponoviti nekoliko puta.

Zašto se koriste krastavac i mleko?

Krastavac sadrži veliki procenat vode i poznat je po tome što pruža osvežavajući i rashlađujući osećaj na koži. Mleko može doprineti umirenju kože i smanjenju osećaja zatezanja, zbog čega se ova kombinacija često koristi u domaćim receptima za negu kože nakon sunčanja.

Kada je potrebno javiti se lekaru?

Ako se nakon izlaganja suncu pojave veliki plikovi, jak bol, visoka temperatura, mučnina, vrtoglavica ili znaci dehidratacije, potrebno je potražiti lekarsku pomoć. U takvim slučajevima domaće mešavine nisu dovoljne i ne mogu zameniti odgovarajući medicinski tretman.

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