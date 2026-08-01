Sirće sadrži sirćetnu kiselinu, koja razgrađuje masnoću i prljavštinu i neutrališe neprijatne mirise. Iz tog razloga, sirće se često koristi kao potpuno prirodno sredstvo za čišćenje — za osvežavanje veša, dezinfekciju kada i tuš-kabina, uklanjanje mirisa iz kanti za smeće i još mnogo toga. Ali, da li je bezbedno koristiti ga na laminatnim podovima?
Iako laminat ima zaštitni sloj koji ga čuva od oštećenja, korišćenje pogrešnih proizvoda za čišćenje nagrišće ovaj gornji sloj i matirati njegov sjaj. Pre nego što posegnete za flašom sirćeta, važno je da razumete kako ono s vremenom utiče na zaštitnu završnicu laminata.
Evo prevoda teksta na srpski jezik (latinica), sa transkribovanim imenima ljudi i stručnjaka, kao i prilagođenim stručnim terminima:
Da li možete koristiti sirće za čišćenje laminatnih podova?
Zbog njegove kiselosti, trebalo bi da izbegavate korišćenje nerazblaženog sirćeta za čišćenje laminata, jer ono može nagristi zaštitni sloj poda, matirati ga i učiniti ga osetljivim na oštećenja. „Korišćenje sirćeta i vode za čišćenje laminata takođe može izložiti pod prekomernoj količini vlage, koja s vremenom može proprodati u spojeve i izazvati pojavu mrlja, podizanje, bubrenje ili uvijanje laminata, što zahteva zamenu ako je oštećenje veliko“, kaže Stejsi Gustafson, stručnjakinja za čišćenje i podne obloge u kompaniji ,,Bona" za sajt Martha Stewart.
Ako baš morate da čistite laminat sirćetom, umerenost i razblaživanje su ključni, navodi Beki Rapinčuk, osnivačica platforme ,,Clean Mama". „Visoke koncentracije ili česta upotreba čistog sirćeta mogu s vremenom matirati završni sloj“, kaže ona. Njen provereni recept sastoji se od jednakih delova vode, belog sirćeta i medicinskog alkohola, koje pomeša u flašici sa raspršivačem.
„Evo zašto ovo funkcioniše: sirće prirodno razgrađuje masnoću i prljavštinu, alkohol brzo isparava (što je ključno jer sprečava prodiranje vlage u spojeve i nastanak oštećenja), a voda razblažuje sirće tako da ono bude blago prema zaštitnom sloju laminata“, objašnjava ona. Poprskajte sredstvo na krpu od mikrofibera i prebrišite podove kako biste izbegli njihovo prekomerno kvašenje.
Šta koristiti umesto sirćeta
Iako povremena upotreba razblaženog sirćeta u hitnim situacijama verovatno neće uništiti vaše podove, postoje mnogo bezbedniji načini za čišćenje laminata.
„Najpametniji način da zaštitite svoje laminatne podove od prevremenog habanja i oštećenja jeste dosledna nega i preventivno održavanje pomoću odgovarajućih proizvoda i alata“, kaže Gustafsonova, dodajući da bi trebalo da brišete podove džogerom jednom nedeljno.
pH-neutralno sredstvo za čišćenje podova
Gustafsonova preporučuje svakodnevno metenje ili suvo brisanje krpom od mikrofibera kako bi se pokupila svakodnevna prljavština i mrvice, koji bi u suprotnom mogli da izgrebu zaštitni sloj i matiraju sjaj ako se nagomilaju.
„Kao sledeći korak, koristite džoger sa raspršivačem ili krpu od mikrofibera u kombinaciji sa profesionalno razvijenim, visokokvalitetnim sredstvom namenjenim specijalno za tvrde podne obloge, sa formulom na bazi vode i pH-neutralnim sastavom“, kaže ona. Uverite se da proizvod ne sadrži agresivne sastojke kao što su amonijak, nafta, fosfati, ftalati i parabeni, i da ispunjava standarde za bezbedniji izbor Američke agencije za zaštitu životne sredine (EPA Safer Choice).
Deterdžent i voda
Jednostavna mešavina deterdženta i vode takođe funkcioniše za čišćenje laminata, navodi Rapinčukova. Za najbolje rezultate koristite potpuno prirodan deterdžent za sudove ili kastilja sapun. Ona savetuje da najpre počistite pod kako biste uklonili krupniju prljavštinu, a zatim pomešate 1 do 2 kašičice deterdženta za sudove sa oko 4 litra tople vode u kofi.
„Koristite džoger od mikrofibera i dobro ga iscedite tako da bude tek neznatno vlažan, a ne mokar“, kaže Rapinčukova. „Ovo je ključno kako bi se sprečilo prodiranje vode u spojeve.“ Brišite pod u smeru teksture drveta, u delovima dužine od 1 do 2 metra, i osušite svu preostalu vlagu čistom krpom od mikrofibera.
Greške koje treba izbegavati prilikom čišćenja laminatnih podova
Laminat je osetljiva podna obloga koja je podložna ogrebotinama i gubljenju sjaja ako se ne čisti pravilno. Naši stručnjaci upozoravaju na sledeće greške kako bi vaši podovi ostali u besprekornom stanju:
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Korišćenje previše vode: Rapinčukova navodi da je upotreba prekomerne količine vode najveća greška koju ljudi prave pri čišćenju laminata. „Voda može prodreti u spojeve i izazvati bubrenje, savijanje ili uvijanje laminata. Uvek koristite jedva vlažan džoger, nikada mokar“, kaže ona. Gustafsonova dodaje da bi sve prosute tečnosti trebalo odmah obrisati i koristiti krpu od mikrofibera umesto tradicionalnog džogera i kofe, kako bi se podovi čistili sa minimalno vlage.
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Korišćenje previše sapuna: Ako koristite sapun za čišćenje laminata, uverite se da ga razblažite i da ne koristite više od nekoliko kašičica. „Višak sapuna ostavlja mat, lepljiv trag koji privlači prljavštinu i čini da podovi izgledaju neuredno“, objašnjava Rapinčukova.
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Prečesta upotreba sirćeta ili korišćenje nerazblaženog sirćeta: Iako je sirće efikasno sredstvo za čišćenje, može oštetiti laminat ako se ne koristi umereno. „Čisto sirće ili njegova česta upotreba mogu s vremenom matirati i oštetiti zaštitni sloj na laminatu“, kaže Rapinčukova. „Uvek ga razblažite i koristite ga štedljivo.“
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Korišćenje usisivača sa rotacionom četkom: Rotacione četke i točkići na tradicionalnim usisivačima mogu izgrebati i oštetiti laminatne podove. „Umesto toga, vlasnici domova bi trebalo da se opredele za džogere i metle koji su posebno napravljeni za bezbedno i efikasno čišćenje konkretne podne obloge“, navodi Gustafsonova.
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Preskakanje koraka sušenja: Od presudne je važnosti da nakon brisanja pod poliranjem osušite krpom od mikrofibera. Ako preskočite ovaj korak, Rapinčukova upozorava da ćete završiti sa tragovima brisanja, mrljama od vode i vlagom koja može prodreti u spojeve.
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Korišćenje abrazivnih žica za ribanje ili agresivnih sredstava za čišćenje: Žice za ribanje i četke sa tvrdim vlaknima izgrebaće i oštetiti površinu laminata, upozorava Rapinčukova. Isto važi i za izbeljivač, aceton i sredstva za čišćenje na bazi amonijaka. Ovi agresivni proizvodi skinuće zaštitni sloj poda, što dovodi do gubitka sjaja i promene boje. „Držite se mekih krpa od mikrofibera i blagih, prirodnih proizvoda“, savetuje Rapinčukova.
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