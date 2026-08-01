Za veliki broj ljudi dan počinje šoljicom sveže skuvane turske kafe. Iako njena priprema deluje jednostavno, nekoliko sitnica može napraviti razliku između bogatog i prijatnog ukusa i previše gorkog napitka.

Jedno od najčešćih pitanja jeste koja je prava mera kafe za pripremu. Ukoliko se stavi premalo, kafa će biti slaba i bez izražene arome, dok prevelika količina može učiniti da ukus bude prejak i gorak.

Postoji jednostavna mera koja daje odlične rezultate, a uz nekoliko korisnih saveta svaka šoljica može imati pun i uravnotežen ukus.

Za pripremu jedne šoljice turske kafe potrebno je oko 100 do 120 mililitara vode i jedna puna kašičica sitno mlevene kafe. Kada pripremate dve šoljice, dovoljno je udvostručiti količinu vode i dodati dve pune kašičice kafe.

Kašičica treba da bude puna, ali ne i pretrpana, jer upravo takva količina omogućava najbolji balans između jačine, arome i gorčine.

Oni koji vole intenzivniji ukus mogu povećati količinu kafe prilikom pripreme. Za jaču tursku kafu preporučuje se jedna i po do dve pune kašičice po šoljici, čime se postiže bogatija aroma i puniji ukus.

Ipak, sa količinom ne treba preterivati. Više kafe ne garantuje bolji napitak, a ako se doda previše ili se džezva predugo zagreva, kafa može postati previše jaka i dobiti neprijatnu gorčinu.

Recept za savršenu tursku kafu

Sastojci

100 do 120 mililitara hladne vode

Jedna puna kašičica sitno mlevene kafe

Šećer po želji

Priprema

U džezvu sipajte hladnu vodu i po želji dodajte šećer. Zatim dodajte sitno mlevenu kafu i stavite džezvu na umerenu temperaturu.

Tokom kuvanja nemojte mešati sadržaj. Čim pena počne da se podiže, sklonite džezvu sa šporeta kako kafa ne bi proključala.

Ako želite bogatiju penu, njen deo rasporedite u šoljice, a zatim džezvu vratite na šporet i još jednom kratko zagrejte do trenutka kada pena ponovo počne da raste.

Kafu sipajte polako u šoljice i ostavite je oko jednog minuta kako bi se talog slegao na dno. Tako će napitak imati pun ukus i prijatnu aromu.