Tanjir kačamka košta oko 40 dinara i može da vas drži sitim sve do popodneva. Za razliku od kutije integralnih pahuljica koja košta oko 400 dinara, a često ostavlja osećaj gladi već nakon sat i po vremena, ovaj nekadašnji skromni doručak nije bio simbol nemaštine, već primer jednostavne i pametne ishrane. Nekoliko osnovnih namirnica, malo kukuruznog brašna i cela generacija ljudi koja nije imala naviku da stalno nešto gricka između obroka.

Zašto kačamak duže zasiti od pahuljica

Krupno mleveno kukuruzno brašno se vari sporije od većine industrijski obrađenih pahuljica koje su usitnjene, termički obrađene i često obogaćene šećerima. Način obrade utiče na brzinu kojom glukoza dospeva u krv. Pahuljice sa dodacima poput meda i sušenog voća mogu brzo da podignu nivo energije, ali taj efekat često kratko traje i nakon njega dolazi do naglog pada. Kačamak nema takav nagli efekat, već postepeno oslobađa energiju i zato duže održava osećaj sitosti.

Dodaci u vidu suplemenata nisu ono što pravi najveću razliku. Važniji je izbor osnovne, manje obrađene namirnice sa odgovarajućom količinom masti i soli, baš onako kako se tradicionalno pripremao u domaćinstvima. Istraživanja o celim žitaricama pokazuju sličan pravac, a velika analiza objavljena u časopisu The BMJ ukazuje da redovan unos celih žitarica može biti povezan sa manjim rizikom od srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2.

Šta je zapravo sirotinjski doručak

Sirotinjski doručak predstavlja jednostavan obrok napravljen od nekoliko jeftinih namirnica koje su bile dostupne u domaćinstvu, poput kukuruznog brašna, starog hleba, sira ili kajmaka. Iako je nastao iz potrebe, pružao je stabilan izvor energije i kombinaciju ugljenih hidrata i masti koja je produžavala osećaj sitosti.

Kačamak zahteva malo vremena, ali daje mnogo

Priprema počinje tako što se u širi lonac sipa voda, doda so i malo ulja, a zatim se sačeka da provri. Nakon toga se dodaje brašno koje se ne meša odmah, već se ostavlja da formira sloj na površini. U sredini se napravi otvor kroz koji para može da izlazi i sve se kuva oko 25 minuta uz povremeno dolivanje vode. Kada brašno upije tečnost i sjedini se u masu, kačamak se meša drvenom kašikom i kuva još nekoliko minuta. Predugo mešanje može da promeni teksturu i napravi previše lepljivu smesu umesto pravog kačamka.