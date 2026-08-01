Avgust 2026. godine za svakog pripadnika znaka Strelac biće mesec u kojem se granice između mašte i stvarnosti brišu, a želja za istraživanjem nepoznatog dostiže svoj vrhunac.

Kao tipičan Strelac, vi ne podnosite stagnaciju, a zvezde su se ovog leta pobrinule da vam ne bude ni trenutka dosadno.

Vreme je za pakovanje kofera

Već u prvoj nedelji avgusta osetiće snažan podsticaj da spakujete kofere i krenete bilo kuda, čak i ako to znači samo jednodnevni izlet u nepoznato. Vaš prirodni optimizam biće vaša najveća snaga, ali i štit od sitnih birokratskih prepreka koje bi vas mogle dočekati sredinom meseca.

Strelac se često oslanja na sreću, no ovog avgusta moraćete pokazati i malo više organizacionih veština nego što je to uobičajeno za vaš slobodoljubivi duh. Budite spremni na to da će vaši planovi biti podložni promenama, ali te promene će vas zapravo odvesti na mesta o kojima niste ni sanjali. Strelac u avgustu zrači posebnom energijom koja će privlačiti ljude poput magneta, stoga se pripremite na mnoga nova poznanstva.

Putovanja i neočekivani obrti na autoputu

Sredina avgusta donosi dinamičnu energiju, ali i upozorenje za sve pripadnike znaka Strelac koji planiraju duža putovanja. Posebno obratite pažnju na datum 12. avgust, tada bi vas u saobraćaju mogla zadesiti manja neprijatnost poput probušene gume ili neočekivanog zastoja zbog radova na autoputu. Iako ste po prirodi direktni i ponekad nestrpljivi, pokušajte zadržati smirenost jer će vam upravo ta situacija doneti zanimljiv susret s osobom koja deli vaše strasti.

Strelac voli slobodu, ali ovaj put će sloboda značiti prihvatanje nepredviđenih okolnosti. Stari prijatelj kog niste videli godinama iznenadiće vas porukom upravo u trenutku kada se budete osećali pomalo iscrpljeno od letnjih vrućina. Taj poziv na kafu ili kratko druženje moglo bi otvoriti vrata za jedan zajednički projekat koji bi se mogao realizovati već krajem jeseni. Strelac bi trebao poslušati savet tog prijatelja, čak i ako se na prvu čini suviše konzervativnim za vaš ukus.

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