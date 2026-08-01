Letnji meseci donose duže dane i više vremena provedenog na otvorenom, no s njima stižu i neželjeni gosti.

Ose, sa svojim upornim zujanjem i pretnjom bolnog uboda, mogu brzo pokvariti uživanje u vrtu, na terasi ili tokom obroka na svežem vazduhu.

Zašto ose postaju agresivnije krajem leta?

Iako su ose aktivne od aprila do oktobra, mnogi primećuju da postaju posebno naporne i agresivne kako se leto bliži kraju. Stručnjaci za kontrolu štetočina objašnjavaju da se u avgustu događa ključna promena u društvenoj strukturi osinje kolonije.

Tokom ranog leta, ose radilice marljivo love druge insekte kako bi prehranile gnezdo. No, kada matica prestane da polaže nova jajašca, radilice ostaju bez svoje primarne svrhe. S gotovo praznim zalihama hrane u gnezdu, dojučerašnje organizovano društvo pretvara se u grupu agresivnih tragača za hranom.

Upravo tada počinju se intenzivno zanimati za ljudsku hranu i piće, posebno slatke sokove, voće i ostatke hrane, ne ustručavajući se prići vrlo blizu. Zato je u ovom periodu ključno primeniti preventivne mere.

Moć eteričnih ulja kao prirodnih repelenata

Jedan od najučinkovitijih načina za stvaranje nevidljive barijere protiv osa jeste korišćenje eteričnih ulja. Ovi insekti se uveliko oslanjaju na svoje čulo mirisa kako bi pronašli hranu, a jaki i njima neprijatni mirisi mogu potpuno preopteretiti njihov sistem i učiniti područje neprivlačnim. Ova ulja pokazala su se posebno delotvornima, piše Express.

Ulje citronele, već dobro poznato kao repelent protiv komaraca, jednako je delotvorno i u borbi protiv osa. Naposletku, tu je i ulje eukaliptusa, čiji prepoznatljiv i prodoran miris uspešno tera ove leteće napasnike.

Najučinkovitija metoda je izrada domaćeg spreja. Pomešajte desetak do 15 kapi jednog od navedenih ulja (ili njihovu kombinaciju) s dva decilitra vode i dodajte kašiku alkohola ili belog sirćeta koji će delovati kao emulgator i pomoći da se ulje i voda sjedine.

Smesu ulijte u bočicu s raspršivačem i poprskajte područja oko prozora, vrata, nadstrešnica, stolova i drugih mesta gde se ose okupljaju. Postupak je potrebno ponavljati svaka dva do tri dana. Za duže trajanje, vatu natopljenu uljem možete postaviti na mestima u hladu, poput donje strane stola ili tegli za cveće.

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