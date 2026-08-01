U dva popodne, kada temperatura napolju dostigne 37 stepeni, otvoren prozor u stanu tokom toplotnog talasa može da bude vaš najveći neprijatelj. To je jedna od najčešćih letnjih navika u srpskim domovima, a lako se može promeniti bez ikakvog troška. Tokom velikih vrućina postoji jedno jednostavno pravilo: prozore treba držati zatvorene dok je napolju toplije nego unutra.

Jedno pravilo koje menja sve

Profesor Amin Al Habaibeh sa Univerziteta Notingem Trent objasnio je da odluka zavisi od temperature u stanu i spoljašnje temperature. Pravilo je jednostavno: prozore treba otvoriti tek kada vazduh u kući postane topliji od onog napolju, a u suprotnom ih treba držati zatvorenim. Dakle, odluku ne treba donositi prema osećaju ili navici, već prema temperaturi.

Tu mnogi prave grešku. Kada je napolju sparno i teško se diše, prirodno je posegnuti za prozorom. Međutim, ako vazduh od 37 stepeni ulazi u prostoriju u kojoj je 29 stepeni, on ne donosi osveženje, već dodatnu toplotu koju ćete osećati satima.

Zašto zatvoreni prozori leti mogu biti bolje rešenje od promaje

Toplota u stanove najčešće ulazi kroz sunčevo zračenje i preko toplog vazduha spolja. Sunčeve zrake najbolje je blokirati roletnama i zavesama, posebno na južnim i zapadnim stranama, i to pre nego što sunce direktno obasja staklo. Spuštene roletne ujutru mogu napraviti veću razliku nego ventilator uključen tokom najtoplijeg dela dana.

Posebnu pažnju treba obratiti na zastakljene lođe. One se ponašaju poput staklene bašte i već do podneva mogu postati izvor velike toplote koja se prenosi na dnevni boravak. Tokom dana njihove prozore treba držati otvorenim, dok vrata između lođe i stana treba zatvoriti. Na taj način topao vazduh iz lođe izlazi napolje, umesto da dodatno zagreva unutrašnjost stana.

Kada je najbolje vreme za otvaranje prozora tokom toplotnog talasa?

Prozore je najbolje otvoriti nakon zalaska sunca, kada spoljašnja temperatura padne ispod temperature u stanu. Tokom leta u Srbiji to je najčešće posle 21 časa, dok se najprijatniji i najhladniji vazduh obično javlja između 4 i 6 ujutru. U tom periodu najbolje je otvoriti prozore na suprotnim stranama stana kako bi se napravilo prirodno strujanje vazduha.

Psiholog Lindzi Brauning objašnjava da tokom najtoplijeg dela dana nema koristi od unošenja vrelog vazduha spolja, jer on dodatno zagreva prostor. Međutim, kada sunce zađe, otvoren prozor u spavaćoj sobi može postati najjednostavniji način za rashlađivanje. Ako stan nema prozore na dve strane, kratko otvaranje ulaznih vrata prema hodniku može pomoći da se napravi cirkulacija vazduha.

Klima uređaj i otvoren prozor nisu dobra kombinacija

Kada je klima uređaj uključen, prozori treba da budu zatvoreni. Otvoren prozor tokom rada klime znači da uređaj neprestano pokušava da ohladi vazduh koji stalno ulazi spolja, što povećava potrošnju električne energije i dodatno opterećuje kompresor.

U stambenim zgradama problem često nije samo sunčeva toplota, već i zagrejani beton. Zidovi koji su tokom dana upijali toplotu nastavljaju da je oslobađaju duboko u noć. Zbog toga stan u kojem su prozori tokom dana bili zatvoreni može biti znatno prijatniji od onog u kojem je sve vreme bila otvorena promaja. Razlika u temperaturi može iznositi nekoliko stepeni, čak i bez korišćenja dodatnih uređaja za hlađenje.

Video: