Jedan sirovi krompir od 100 grama može da popravi pola kilograma masnijeg mlevenog mesa, i to mnogo bolje nego natopljeno pecivo koje se često dodaje u smesu. Masno mleveno meso nije za bacanje, samo mu je potreban dodatak koji će tokom pečenja upiti višak masnoće, a ne pre samog pečenja. Upravo tu mnogi prave grešku.

Zašto hleb natopljen mlekom ne pomaže kod masnog mlevenog mesa

Kada u mleveno meso dodamo natopljeno pecivo, ono je već ispunjeno tečnošću i nema dovoljno prostora da upije masnoću koja se oslobađa tokom pečenja. Kada ćufte ili faširane šnicle počnu da se peku, višak masti izlazi iz mesa, ostaje u tiganju, a smesa može da izgubi čvrstinu. Zbog toga jelo često bude suvlje iznutra, dok se spolja nalazi višak masnoće.

Masno mleveno meso nije otpad, potrebno mu je samo malo sirovog krompira

Rešenje je sirovi rendani krompir. Na pola kilograma mesa dovoljno je dodati jedan srednji krompir, sitno narendan i blago oceđen rukom. Skrob iz krompira tokom pečenja upija višak masnoće i pomaže da smesa ostane kompaktna.

Krompir rendajte sitno, ne krupno

Krupno rendan krompir ostavlja komadiće koji se mogu osetiti u jelu. Sitno rendan krompir se sjedini sa mesom i gotovo se ne primećuje. Iscedite ga samo toliko da ne bude previše vodenast, ali nemojte ga potpuno osušiti, jer preostala tečnost pomaže da smesa ostane sočna. Krompir ne treba prethodno kuvati, jer kuvan više nema istu sposobnost upijanja masnoće.

Koliko krompira treba dodati na kilogram mesa

Na jedan kilogram masnijeg mlevenog mesa najbolje je dodati oko dva srednja krompira, odnosno približno 200 grama. Ako je meso veoma masno, količina može da se poveća na tri krompira. Ipak, ne treba preterivati, jer će smesa početi da podseća na pire i izgubiće se pravi ukus mesa. Optimalna granica je otprilike petina ukupne težine mesa.

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