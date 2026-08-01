Špreh supa je autentična jugoslovenska sirotinjska supa od preprženog brašna, poznata i pod nazivima brašnara, prepržulja ili ajnprem supa.

To je jednostavno, toplo jelo koje mnoge vraća u detinjstvo, kada su ga bake i mame spremale od skromnih namirnica koje su se našle u kući. Iako nastala iz potrebe, svojim mirisom i ukusom umela je da ispuni ceo dom toplinom i domaćom atmosferom.

Tokom vrelih dana, kada se jede nešto lagano i kuvano, špreh supa je odličan izbor jer se priprema za svega 15 minuta i ne zahteva dugo stajanje pored šporeta.

Sastojci:

malo ulja

2 do 3 kašike brašna

litar do litar i po vode

2 jajeta

soli po ukusu

Priprema:

Brašno propržiti na ulju dok ne dobije lepu zlatnosmeđu boju i prijatan miris. Zatim ga uz stalno mešanje naliti hladnom vodom kako se ne bi stvorile grudvice. Kuvati oko 15 minuta.

U posebnoj činiji umutiti jaja, a zatim im postepeno dodavati malo vrele supe uz neprestano mešanje, kako bi se temperatura jaja izjednačila i sprečilo zgrušavanje. Tako pripremljena jaja dodati supi pred sam kraj kuvanja kako bi se dobila fina, pahuljasta struktura.

Posoliti po ukusu, isključiti šporet i špreh supa je spremna za posluživanje.

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