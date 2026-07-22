Kafa je mnogima nezaobilazan deo jutarnje rutine, no već godinama postoji uverenje da može uzrokovati dehidrataciju. Zbog kofeina, koji ima diuretički učinak, neki savetuju da pre prve šoljice treba popiti čašu vode. Nutricionisti su objasnili koliko u tome ima istine.

No, umerena konzumacija kafe ne uzrokuje dehidrataciju, tvrde savetnici za ishranu. Sportska nutricionistkinja Umo Kalins kaže da se verovanje kako kafa dehidrira temelji na zastarelim istraživanjima. "Jedna šoljica obične kafe sadrži oko 100 miligrama kofeina", ističe za EatingWell te dodaje da ljudi koji redovno piju dve šoljice dnevno uglavnom ne osećaju značajan diuretički učinak.

Količina kofeina ipak je važna

Nutricionistkinja Ejmi Goblirš objašnjava da je kofein diuretik, odnosno materija koja izaziva izlučivanje mokraće, ali taj učinak je izraženiji tek pri većim dozama. Nutricionista Kloi Giraldi dodaje: "Važno je znati da kofein našem telu zapravo ne daje energiju. Kao stimulans, on nam samo pomaže da se osećamo budnije ili koncentrisano."

Kalins upozorava da količine od 500 miligrama kofeina ili više mogu kratkotrajno povećati izlučivanje mokraće. Nutricionista Sara Kali savetuje da osobe koje imaju aritmiju, refluks, nesanicu, glavobolje ili teskobu obrate posebnu pažnju na ukupan unos kofeina tokom dana.

Kafa može pridoneti dnevnom unosu tečnosti jer se najvećim delom sastoji od vode, no nutricionisti naglašavaju da ne bi trebala biti jedini izvor hidratacije. "Ako neko pije samo četiri kafe dnevno i ništa drugo, nije dovoljno hidriran zato što dnevno nije uneo dovoljno tečnosti, a ne zato što je problem u kafi", napominje Kali. Zato voda i dalje treba biti glavni napitak tokom dana.

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