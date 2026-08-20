Početak septembra, prema astrološkim predviđanjima, mogao bi da donese finansijsko olakšanje za Ovna, Bika i Vodoliju. Nekima stiže novac koji dugo čekaju, drugima veća zarada ili bonus, dok bi pojedini mogli da dobiju novu poslovnu priliku.

Ovan - Vraća se novac koji ste otpisali

Ovnovi bi početkom septembra mogli da dobiju novac iz izvora na koji više nisu računali. To može biti vraćena pozajmica, zarada od prodaje ili zakašnjela isplata. Ovakav priliv mogao bi da im pomogne da pokriju dugove i zaostale obaveze i konačno se finansijski rasterete.

Bik - Veća zarada donosi olakšanje

Bikovima bi početak septembra mogao doneti veću platu, bonus ili dodatni prihod. Novac bi mogao da stigne u pravom trenutku i omogući im da zatvore dugove i lakše organizuju kućni budžet. Posle perioda finansijske štednje, očekuje ih stabilniji period.

Vodolija - Novi posao donosi novac

Vodolije bi finansijski pomak mogle da ostvare kroz novi posao, ugovor ili poslovnu saradnju koja je neko vreme bila na čekanju. Jedan dogovor ili potpis mogao bi da otvori vrata stabilnijoj zaradi i postepeno reši finansijske probleme koji su im stvarali stres.