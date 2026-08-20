Ova lagana i kremasta čorba jednostavna je za pripremu, a za nju je potrebno svega nekoliko namirnica.

Sastojci:

2 velike tikvice

1 krompir

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 šargarepa

1 l povrćnog bujona

2 kašike maslinovog ulja

so i biber po ukusu

1 kašika svežeg peršuna

sok od pola limuna, po želji

Priprema:

U šerpi zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte sitno seckan crni luk i dinstajte oko pet minuta, dok ne postane staklast. Ubacite beli luk i pržite još minut.

Zatim dodajte isečene tikvice, krompir i šargarepu i dinstajte još nekoliko minuta. Prelijte povrće povrćnim bujonom, sačekajte da provri, a potom smanjite temperaturu i kuvajte oko 20 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.

Čorbu potom izmiksajte štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Začinite solju i biberom, a po želji dodajte i malo limunovog soka.

Pre serviranja pospite svežim seckanim peršunom.