Ova lagana i kremasta čorba jednostavna je za pripremu, a za nju je potrebno svega nekoliko namirnica.
Sastojci:
- 2 velike tikvice
- 1 krompir
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1 šargarepa
- 1 l povrćnog bujona
- 2 kašike maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- 1 kašika svežeg peršuna
- sok od pola limuna, po želji
Priprema:
U šerpi zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte sitno seckan crni luk i dinstajte oko pet minuta, dok ne postane staklast. Ubacite beli luk i pržite još minut.
Zatim dodajte isečene tikvice, krompir i šargarepu i dinstajte još nekoliko minuta. Prelijte povrće povrćnim bujonom, sačekajte da provri, a potom smanjite temperaturu i kuvajte oko 20 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.
Čorbu potom izmiksajte štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Začinite solju i biberom, a po želji dodajte i malo limunovog soka.
Pre serviranja pospite svežim seckanim peršunom.
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