Kada žena često oblači ovu boju, kreće put novog rođenja: Evo šta može da otkrije o vašem raspoloženju i životnoj faziPrethodna vest
Priprema se lako, a odlično ide uz svaki posni ručak.
Sastojci
- 250 g kuvane pšenice
- 3 pečene crvene paprike
- 100 g seckanih oraha
- 2 čena belog luka
- Malo svežeg peršuna
- So, biber, maslinovo ulje i sirće po ukusu
Priprema
- Pšenicu skuvajte da omekša, pa je dobro ocedite i ohladite.
- Pečene paprike iseckajte na sitne kockice ili rezance.
- Beli luk i peršun sitno iseckajte.
- Pomešajte pšenicu, papriku, orahe, beli luk i peršun u dubokoj činiji.
- Dodajte so, biber, maslinovo ulje i malo sirćeta, pa dobro promešajte.
- Ostavite salatu u frižideru da se dobro ohladi pre služenja.
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