 Priprema se lako, a odlično ide uz svaki posni ručak.
 
Sastojci
 
  • 250 g kuvane pšenice
  • 3 pečene crvene paprike
  • 100 g seckanih oraha
  • 2 čena belog luka
  • Malo svežeg peršuna
  • So, biber, maslinovo ulje i sirće po ukusu
Priprema
 
  1. Pšenicu skuvajte da omekša, pa je dobro ocedite i ohladite.
  2. Pečene paprike iseckajte na sitne kockice ili rezance.
  3. Beli luk i peršun sitno iseckajte.
  4. Pomešajte pšenicu, papriku, orahe, beli luk i peršun u dubokoj činiji.
  5. Dodajte so, biber, maslinovo ulje i malo sirćeta, pa dobro promešajte.
  6. Ostavite salatu u frižideru da se dobro ohladi pre služenja.
 