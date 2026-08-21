Popijte ovo čim ustanete: Jutarnji napitak koji daje energiju i osvežava

Jednostavan napitak od nekoliko sastojaka koje uvek imate u kući odličan je način da započnete dan. Daće vam snagu za obaveze koje vam predstoje, što je važno ako ne volite rano da doručkujete.

Bilo da ste malo spavali pa ste umorni ili vam je jednostavno potreban dodatni podsticaj da se razbudite, ovaj napitak je idealno rešenje. Citrusi i brusnice su bogati C vitaminom koji će ojačati imunitet, jogurt sadrži proteine i minerale koji daju snagu organizmu za predstojeći dan.

Napitak možete poneti na posao i popiti ga u toku dana kao užinu. Ali je najbolje piti ga ujutru, jer tada ubrzava metabolizam, pa će podstaći i mršavljenje.

Potrebni su vam:

1 pomorandža

1 kašika soka od limuna

10-ak brusnica

½ šolje (od 250 ml) jogurta

Priprema: Sve sastojke pomešajte i popijte napitak na prazan stomak, kada ustanete. Pomorandžu ne morate da cedite, možete sitno da je iseckate.

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