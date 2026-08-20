Ipak, način na koji ga čuvate može napraviti veliku razliku.

Umesto da ga odmah stavite u plastičnu kesu, možete isprobati jednostavan trik – umotajte hleb u čistu i potpuno suvu pamučnu krpu. Nakon toga ga ostavite na hladnom i suvom mestu, dalje od izvora toplote i vlage.

Zašto pamučna krpa može biti dobar izbor?

Plastična kesa zadržava vlagu unutar pakovanja. Zbog toga kora hleba može izgubiti hrskavost i postati mekana, dok dugotrajnije zadržavanje vlage može pogodovati pojavi buđi.

Pamučna krpa omogućava bolju cirkulaciju vazduha i istovremeno štiti hleb od prebrzog isušivanja. Posebno može odgovarati domaćem hlebu i hlebu od kiselog testa, koji često imaju deblju koru i više vlage.

Važno je da krpa bude čista, suva i dovoljno velika da potpuno obavije hleb.

Gde je najbolje čuvati hleb?

Mesto na kojem držite hleb jednako je važno kao i način pakovanja. Izbegavajte prostor u blizini šporeta, rerne i mašine za pranje sudova, jer toplota i para mogu ubrzati promene na hlebu.

Takođe ga nemojte držati na direktnom suncu. Iako mnogi hleb stavljaju u frižider kako bi ga sačuvali, niska temperatura može ubrzati proces zbog kojeg hleb gubi mekoću.

Najbolji izbor je hladan i suv kuhinjski ormarić, ostava ili kutija za hleb.

Ako imate kutiju za hleb, možete ga prethodno umotati u pamučnu krpu i zatim odložiti unutra. Tako će biti zaštićen, ali neće biti potpuno zatvoren.

Da li je papirna kesa bolja od plastične?

Papirna kesa može biti praktična za kraće čuvanje, naročito ako želite da kora ostane suva i hrskava. Međutim, ako hleb u njoj stoji duže, može se brže osušiti.

Plastična kesa bolje zadržava vlagu i može pomoći da hleb ostane mekan, ali istovremeno povećava količinu vlage unutar ambalaže. Zbog toga hleb ne bi trebalo zatvarati u kesu dok je još topao.

Sačekajte da se potpuno ohladi, jer se u suprotnom može stvoriti kondenzacija.