Kako se leto bliži kraju, mnogi vlasnici domova suočavaju se sa posledicama sezone u kojoj populacija pacova dostiže vrhunac. Period od marta do oktobra predstavlja glavnu sezonu razmnožavanja ovih glodara, zbog čega krajem leta i početkom jeseni sve češće traže sklonište u kućama, garažama i podrumima. Osim što prave materijalnu štetu i nered, ovi neželjeni gosti mogu da prenose i različite bolesti.

Iako borba protiv glodara često zahteva skupe profesionalne tretmane, stručnjaci ističu da postoji veoma jednostavno i jeftino prirodno rešenje koje se već nalazi u gotovo svakoj kuhinji. Reč je o začinima intenzivnog mirisa i ukusa, među kojima se posebno izdvajaju čili i kajenski biber.

Kajenski biber tera glodare

Kajenski biber predstavlja jedno od najpristupačnijih prirodnih sredstava za odbijanje glodara. Pošto pacovi imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa, jaki i ljuti mirisi su im veoma neprijatni, pa izbegavaju mesta na kojima ih osete.

Zašto deluje?

Iz kompanije Native Pest Management objašnjavaju zbog čega je ovaj kuhinjski začin toliko efikasan:

„Intenzivna ljutina kajenskog bibera nije korisna samo u kuhinji - ona može da otera pacove jer iritira njihove osetljive noseve.“

Kako ga koristiti?

Posipanjem male količine kajenskog bibera na ključnim mestima na kojima se pacovi najčešće pojavljuju ili ulaze u objekat stvara se prirodna barijera. Zbog neprijatne iritacije disajnih puteva, glodari brzo napuštaju to područje i izbegavaju da se vraćaju na mesta koja su tretirana ovim začinom.