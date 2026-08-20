Nema lepšeg mirisa od tek pečenih domaćih kiflica, ali svaka domaćica zna koliko brzo mogu da očvrsnu. Moja baka je uvek govorila da dobro testo nije stvar sreće, već malih trikova koji prave veliku razliku. Zahvaljujući njenom savetu, kiflice mi ostaju mekane i trećeg dana, a bez stida ih iznosim pred goste jer izgledaju kao da su upravo izašle iz rerne.

Tajna nije ni skupa ni komplikovana. Dovoljno je da u testo dodate jednu kašiku krompirovog ili kukuruznog skroba na oko 500 grama brašna. Skrob zadržava vlagu u testu, pa kiflice ostaju vazdušaste, mekane i ne suše se brzo.

Još jedan bakin trik bio je da običnu vodu zameni vodom u kojoj se kuvao krompir. Ona je bogata skrobom i daje testu dodatnu mekoću, zbog čega pecivo ostaje sveže mnogo duže.

Ako želite još nežnije testo, dodajte i malo pavlake. Masnoće iz pavlake, putera ili ulja sprečavaju isušivanje testa i daju kiflicama bogatiji ukus.

Neke domaćice u testo umešaju i kašiku griza ili sitno mlevenih ovsenih pahuljica. I ovaj trik pomaže da se zadrži vlaga, naročito kod testa koje se pravi sa jogurtom ili kefirom.

Jednako je važno i kako ćete čuvati kiflice. Kada se potpuno ohlade, stavite ih u dobro zatvorenu posudu ili ih umotajte u providnu foliju. Nemojte ih držati u frižideru, jer se na niskoj temperaturi brže suše i gube mekoću.

Recept za mekane kiflice

Sastojci:

250 ml toplog mleka

7 g suvog kvasca

2 kašike šećera

1 jaje

30 g putera

30 ml ulja

500 g brašna

1 kašika krompirovog skroba

1 kašičica soli

Priprema:

U toplom mleku aktivirajte kvasac sa šećerom, zatim dodajte ostale sastojke i umesite glatko testo. Ostavite ga da naraste, oblikujte kiflice po želji i pecite dok ne dobiju zlatnu boju.

Upravo zbog one jedne kašike skroba i nekoliko jednostavnih trikova, kiflice ostaju mekane čak i trećeg dana, baš kako ih je nekada pravila baka.