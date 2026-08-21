Preplanuli ten verovatno nije jedina stvar s kojom ćete se vratiti kući nakon dugog dana na plaži ili bazenu. Vaš verni peškir za plažu pravi je magnet za kreme za sunčanje, hlor, pesak i višak vlage — a sve to s vremenom može da se nakupi unutar vlakana. Ako se peškir ne opere i ne osuši pravilno, može postati krut i dobiti miris na vlagu (što niko ne želi).

Na sreću, peškiri za plažu ne zahtevaju komplikovanu rutinu pranja. Stručnjaci za pranje veša i tekstil su podelili jednostavne korake kako da vaši peškiri ostanu meki i čisti, iz sezone u sezonu.

Istresite pesak

Oduprite se želji da svoj mokar, peščani peškir odmah ubacite u korpu za prljav veš ili mašinu za pranje. Umesto toga, okačite ga da se osuši na suncu, savetuje stručnjak za pranje veša Tejlor Saderland za sajt Martha Stewart. Kada se osuši, dobro ga istresite (napolju) kako biste uklonili pesak i prljavštinu.

Parima Idžaz, stručnjak za tekstil i osnivač kompanije „Pure Parima”, kaže da je korak istresanja posebno važan kako bi se osiguralo da sav pesak izađe iz vlakana peškira. „Pesak takođe može da se zaglavi u mašini za veš i izazove oštećenje peškira, kao i bilo kog drugog veša koji se pere nakon toga”, objašnjava Idžazova.

Isperite nagomilane naslage sa plaže

Nakon što temeljno istresete peškire, naši stručnjaci preporučuju da ih brzo isperete kako biste uklonili sve ostalo što je ostalo zaglavljeno u tkanini. Obratite pažnju na mrlje od kreme za sunčanje i ulja za telo; za njih će možda biti potrebno blago trljanje ili pretpranje pre nego što odu na pranje.

„Kada je reč o pretpranju, uvek preporučujem izbegavanje omekšivača i drugih hemikalija koje tvrde da uklanjaju nagomilane naslage, jer to s vremenom može stvoriti sloj i učiniti peškire manje upijajućim i manje mekim”, dodaje Idžazova. „Ako smatrate da vam je potreban jači tretman, pokušajte sa pojačivačem deterdženta napravljenim za tu specifičnu tkaninu. Međutim, preporučujem da pre toga uvek proverite etiketu sa uputstvom za održavanje.”

Perite na odgovarajućem programu

Kada se rešite prljavštine sa plaže, vreme je da pustite mašinu za veš da završi posao. Saderland preporučuje korišćenje programa za kabasti ili teški veš, koji dodaje više vode u bubanj. Takođe bi trebalo da se uverite da niste prepunili mašinu kako bi peškiri mogli slobodno da se kreću. Pretrpana mašina neće pružiti dovoljno mešanja da bi se vlakna peškira pravilno očistila, objašnjava Saderland.

Peškire za plažu perite odvojeno od odeće i kućnog tekstila. Ovo se radi kako bi se osiguralo da zalutali pesak ne dospe do ostatka vašeg veša i kako bi se vašim peškirima omogućilo „puno, kompletno i temeljno čišćenje”, prema rečima Idžazove.

Birajte toplu vodu kada je to moguće

Što se tiče temperature vode, važno je prvo pogledati etiketu za održavanje peškira. Ako je dozvoljeno, Idžazova preporučuje korišćenje tople vode. „Ovo pomaže da se peškiri očiste što je više moguće bez rizika od skupljanja”, kaže Idžazova. „Glavni cilj je da voda bude dovoljno topla kako bi uklonila sve nagomilane naslage kreme za sunčanje, ulja i peska.”

Temeljno osušite peškire kako bi ostali meki i sveži

Sveže opran peškir i dalje može razviti ustajao miris ako se ne osuši pravilno. Prebacite peškire u sušilicu ili na žicu za veš odmah, umesto da ih ostavite da stoje mokri i zgužvani. „Ako odlučite da peškire sušite na vazduhu, uverite se da su što više rašireni i da nema preklapanja koja mogu zarobiti vlagu”, kaže Idžazova. Vlažna, zbijena tkanina je upravo način na koji se razvijaju neprijatni mirisi i buđ.

Pamučne peškire sušite u mašini za sušenje u skladu sa etiketom i izvadite ih čim se potpuno osuše. Međutim, peškiri od mikrovlakana zahtevaju nežniji pristup. „Nemojte predugo sušiti peškire od mikrovlakana jer rizikujete da se istope”, upozorava Saderland. Sledite uputstva proizvođača i koristite nižu temperaturu.

Bez obzira na način sušenja koji koristite, uverite se da je peškir potpuno suv pre nego što ga složite i odložite na hladno i suvo mesto. Odlaganje tkanine koja je makar malo vlažna može dovesti do ustajalih mirisa (i buđi).

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