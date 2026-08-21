Kada se osete povređenim, ugroženim ili izigranim, mogu pokazati potpuno drugačiju stranu svoje ličnosti.

Astrologija pojedinim horoskopskim znacima pripisuje upravo takve osobine – tvrdoglavost, osvetoljubivost, impulsivnost i sklonost ka sukobima. Zbog toga se za četiri znaka često kaže da ih nije dobro imati za neprijatelje.

Naravno, horoskopski znak sam po sebi ne određuje karakter osobe, ali astrolozi smatraju da određene osobine mogu biti izraženije kod pojedinih znakova.

Škorpija

Škorpije važe za jedan od najintenzivnijih znakova Zodijaka. Kada nekome poklone poverenje, izuzetno su odane, ali izdaju i laž teško zaboravljaju.

Ako se osete prevareno ili povređeno, mogu dugo pamtiti ono što im je učinjeno. Njihova najveća snaga u sukobu jeste strpljenje – neće uvek reagovati odmah, već mogu sačekati pravi trenutak.

Ipak, upravo zbog svoje odanosti, Škorpije umeju da budu veoma zaštitnički nastrojene prema ljudima koje vole.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni, uporni i veoma ozbiljno shvataju svoje ciljeve. Zbog toga ne vole kada neko pokušava da im stane na put ili ugrozi ono što su dugo gradili.

Posebno teško podnose nepoštovanje, podsmeh i nepravdu. Ako nekoga dožive kao rivala, mogu postati veoma oprezni i strateški nastrojeni.

Ne zaboravljaju lako sukobe iz prošlosti, a njihova najveća prednost u konfliktima jeste sposobnost da ostanu pribrani i čekaju pravi trenutak za reakciju.

Ovan

Kod Ovna je situacija nešto drugačija. Ovaj znak uglavnom nema potrebu da krije ono što misli.

Kada se naljuti, vrlo brzo će pokazati svoje emocije i otvoreno reći šta mu smeta. Impulsivnost i temperament mogu dovesti do burnih reakcija, naročito kada se oseća ugroženo ili potcenjeno.

Ipak, za razliku od nekih drugih znakova, Ovan uglavnom nije sklon dugom smišljanju osvete. Njegova reakcija je često trenutna i direktna, pa ćete kod njega najčešće odmah znati na čemu ste.

Lav

Lavovi veoma cene poštovanje i priznanje. Kada osete da ih neko namerno ponižava, omalovažava ili pokušava da ugrozi njihov položaj, njihov temperament može doći do izražaja.

Povreda ponosa za njih može biti posebno teška, pa u takvim situacijama mogu reagovati veoma burno.

Ipak, iza snažnog nastupa često se krije velika potreba za potvrdom i osećajem da ih ljudi oko njih cene. Kada imaju poštovanje i poverenje, Lavovi umeju da budu veoma velikodušni i zaštitnički nastrojeni.

Bolje ih nemojte namerno provocirati

Bez obzira na horoskopski znak, način na koji će neko reagovati na sukob ipak najviše zavisi od karaktera, iskustva i životnih okolnosti.

Astrologija može biti zabavna, ali ne treba zaboraviti da nijedan znak sam po sebi ne čini nekoga dobrim ili lošim čovekom. Ipak, ako verujete u zvezde, sa Škorpijom, Jarcem, Ovnom i Lavom možda je najbolje da ne ulazite u nepotrebne sukobe.