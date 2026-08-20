Vesti
Alo!

Dom i saveti

Najčešće ih ima u plićaku: Šta uraditi ukoliko stanete na morskog ježa

Evo nekoliko saveta onih koji su na moru rođeni i poznaju ga "u dušu"

Autor:  Slobodanka Ćorić
20.08.2026.16:12
0
Najčešće ih ima u plićaku: Šta uraditi ukoliko stanete na morskog ježa
Shutterstock
Ludilo mozga, nikada ovo niste jeli, bolja od mediteranskih jela: Posna salata sa pšenicom razbija koliko je ukusna
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Natallia Ploskaya
 Ludilo mozga, nikada ovo niste jeli, bolja od mediteranskih jela: Posna salata sa pšenicom razbija koliko je ukusna
Prethodna vest
Svi me pitaju u čemu je tajna mojih kiflica: Baka mi je rekla da u testo uvek dodam samo jednu kašiku ovoga
FOTO: PRINTSCREEN
 Svi me pitaju u čemu je tajna mojih kiflica: Baka mi je rekla da u testo uvek dodam samo jednu kašiku ovoga
Sledeća vest
Morski ježevi su sastavni deo svake plaže koja ima stene. Najčešće ih možete naći u plićaku. Ako zgazite na njega, ubod je izuzetno bolan, a iglice mogu da uđu duboku pod kožu. Evo nekoliko saveta kako da tretirate ranu!
 

Dobra vest je da otrov morskih ježeva nije opasan po čoveka. Ali, svakako da MNOGO boli ako nagazite na nekog od njih. Šta treba da radite u slučaju da vam se ova nezgoda dogodi? Evo nekoliko saveta onih koji su na moru rođeni i poznaju ga "u dušu":

- Operite nogu velikom količinom vode;

- Udarite mesto uboda glatkim i teškim predmetom (na primer, flaša);

- Zalijte mesto uboda bilo kojim alkoholnim rastvorom za dezinfekciju;

- Zalijte oštećenu kožu limunovim sokom i stavite celofansku kesu na stopalo;

 - Budite na suncu 30-ak minuta;

- Posle nekog vremena počeće da izlazi limfa i moći ćete da izvadite preostale bodlje;

- Operite mesto uboda toplom vodom;

- Za dva, tri dana preostali delovi bodlja će izaći ili se rastvoriti sami.

Najbolja preventiva jeste da DOBRO PAZITE kad ulazite u vodu!

morski jež

Povezane vesti

Kako lečiti ubod morskog ježa? Ovako treba postupiti kako biste sprečili neželjene posledice
Shutterstock | Shutterstock

Kako lečiti ubod morskog ježa? Ovako treba postupiti kako biste sprečili neželjene posledice

16:45 | 0
Kako da sami izvadite bodlje od morskog ježa? Toplo sirće i pinceta mogu da pomognu
Shutterstock | Shutterstock

Kako da sami izvadite bodlje od morskog ježa? Toplo sirće i pinceta mogu da pomognu

20:30 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Ludilo mozga, nikada ovo niste jeli, bolja od mediteranskih jela: Posna salata sa pšenicom razbija koliko je ukusna
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Natallia Ploskaya

Ludilo mozga, nikada ovo niste jeli, bolja od mediteranskih jela: Posna salata sa pšenicom razbija koliko je ukusna

15:53 | 0
Ostane svež danima, ne bude bajat već sutra: Kako se pravilno čuva hleb?
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Marko Poplasen

Ostane svež danima, ne bude bajat već sutra: Kako se pravilno čuva hleb?

14:14 | 0
Pek papir vam stalno beži iz kalupa? Uradite ovo pre nego što sipate testo
Foto: Shutterstock

Pek papir vam stalno beži iz kalupa? Uradite ovo pre nego što sipate testo

10:15 | 0
Miševi i pacovi beže kao ludi od ovog začina: Imate ga u kuhinji, a ne košta skoro ništa
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Miševi i pacovi beže kao ludi od ovog začina: Imate ga u kuhinji, a ne košta skoro ništa

09:58 | 0
Ne bacajte opale jabuke: Izrendajte ih i za nekoliko minuta napravite zlatne uštipke sa hrskavom koricom
Foto: Shutterstock/Viktoria Hodos

Ne bacajte opale jabuke: Izrendajte ih i za nekoliko minuta napravite zlatne uštipke sa hrskavom koricom

09:18 | 0
Ma kakva pileća, ova razbija koliko je dobra: Posna čorba sa tikvicama obara sa nogu
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Makenamarie

Ma kakva pileća, ova razbija koliko je dobra: Posna čorba sa tikvicama obara sa nogu

08:29 | 0
Nije vreme za kantu, jer se posle ovoga vraćaju u život: Ovaj rastvor je infuzija za orhideje, opet će procvetati
Foto: Shutterstock | Shutterstock/alina_stor

Nije vreme za kantu, jer se posle ovoga vraćaju u život: Ovaj rastvor je infuzija za orhideje, opet će procvetati

08:01 | 0
Previše kutija, a premalo mesta? Evo kako da ih dovedete u red jednom zauvek
Shutterstock | Elizaveta Korotkova/Shutterstock

Previše kutija, a premalo mesta? Evo kako da ih dovedete u red jednom zauvek

20:01 | 0
Više štete nego koristi: Mnogi ga koriste za detoksikaciju, a može dovesti do ozbiljnog oštećenja jetre
Shutterstock

Više štete nego koristi: Mnogi ga koriste za detoksikaciju, a može dovesti do ozbiljnog oštećenja jetre

16:44 | 0
Zbog ovoga je bolji od ajvara: Recept za pravi starinski pinđur, uživaćete u jedinstvenom ukusu zimnice
private

Zbog ovoga je bolji od ajvara: Recept za pravi starinski pinđur, uživaćete u jedinstvenom ukusu zimnice

16:25 | 0

Najnovije

Najčitanije

3min

Svi me pitaju u čemu je tajna mojih kiflica: Baka mi je rekla da u testo uvek dodam samo jednu kašiku ovoga

22min

Najčešće ih ima u plićaku: Šta uraditi ukoliko stanete na morskog ježa

41min

Ludilo mozga, nikada ovo niste jeli, bolja od mediteranskih jela: Posna salata sa pšenicom razbija koliko je ukusna

1H

Kada žena često oblači ovu boju, kreće put novog rođenja: Evo šta može da otkrije o vašem raspoloženju i životnoj fazi

1H

Ne činite im medveđu uslugu, ostavite ih - uspeće: Šta roditelji treba da pute decu da nauče sami, ovde svi greše

1D

Svekrva pristala da plati celu svadbu, a onda pred mladu stavila ugovor: "Potpiši da ćeš roditi samo jedno dete"

1D

Ovako se zapravo prave najbolje prženice: Jednu stvar svi preskaču, a baš ona menja ukus

1D

Kad pržite ribu, dodajte ovo u tiganj: Neprijatan miris će nestati, a riba će biti mekša i ukusnija

23H

Salma Hajek (59) otkrila tajnu lica bez bora: „Ovo radim svako jutro, baka me naučila“

24H

Zbog ovoga je bolji od ajvara: Recept za pravi starinski pinđur, uživaćete u jedinstvenom ukusu zimnice

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 1
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0