Najčešće ih ima u plićaku: Šta uraditi ukoliko stanete na morskog ježa

Dobra vest je da otrov morskih ježeva nije opasan po čoveka. Ali, svakako da MNOGO boli ako nagazite na nekog od njih. Šta treba da radite u slučaju da vam se ova nezgoda dogodi? Evo nekoliko saveta onih koji su na moru rođeni i poznaju ga "u dušu":

- Operite nogu velikom količinom vode;

- Udarite mesto uboda glatkim i teškim predmetom (na primer, flaša);

- Zalijte mesto uboda bilo kojim alkoholnim rastvorom za dezinfekciju;

- Zalijte oštećenu kožu limunovim sokom i stavite celofansku kesu na stopalo;

- Budite na suncu 30-ak minuta;

- Posle nekog vremena počeće da izlazi limfa i moći ćete da izvadite preostale bodlje;

- Operite mesto uboda toplom vodom;

- Za dva, tri dana preostali delovi bodlja će izaći ili se rastvoriti sami.

Najbolja preventiva jeste da DOBRO PAZITE kad ulazite u vodu!