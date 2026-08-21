Ako ste pomislili da su minimalistički nokti zauvek osvojili scenu, novi trend pokazuje da je vreme za malo više igre. Prugasti manikir sve je popularniji, a ovog leta dame sve češće biraju upravo nokte ukrašene tankim ili upečatljivim linijama.

Za razliku od klasičnih jednobojnih noktiju, pruge daju manikiru potpuno drugačiji izgled, a dobra stvar je što mogu da se prilagode svačijem stilu.

Tanke linije za elegantan izgled

Ako ne volite previše upadljive nokte, prugasti manikir može biti veoma diskretan. Dovoljna je jedna ili nekoliko tankih linija preko neutralne podloge.

Bež, mlečni, svetloružičasti i drugi nežni tonovi odlična su osnova, dok se pruge mogu uraditi u nešto tamnijoj nijansi iz iste palete.

Ovakav manikir izgleda uredno, moderno i dovoljno nenametljivo da može da se nosi i svakodnevno.

Pruge mogu biti vertikalne ili horizontalne

Jedna od prednosti ovog trenda jeste veliki broj mogućih kombinacija. Linije mogu ići uzduž nokta, popreko ili se mogu postaviti samo na njegovom vrhu.

Vertikalne pruge mogu vizuelno izdužiti nokat, dok horizontalne daju nešto razigraniji efekat. Mogu se koristiti i tanke linije različitih debljina kako bi se dobio zanimljiviji dezen.

Za one koje vole upečatljive nokte

Ako vam minimalistička varijanta nije dovoljna, slobodno možete posegnuti za jarkim bojama.

Leti posebno dobro izgledaju kombinacije tirkizne, zelene, žute, narandžaste i ružičaste. Pruge u različitim nijansama mogu se kombinovati na jednom noktu ili rasporediti tako da svaki nokat ima drugačiji dezen.

Popularna je i varijanta inspirisana letnjim suncobranima i ležaljkama, sa nešto širim prugama koje odmah daju odmorni, morski vajb.