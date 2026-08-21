Ako su se na površini pojavile naslage, kamenac ili neprijatan miris, jednostavan kućni trik može pomoći da je lakše održavate čistom.

Jedan od najjednostavnijih načina jeste da pre spavanja u WC šolju sipate oko jednu čašu alkoholnog sirćeta.

Kako se koristi sirće?

Pre nego što legnete, spustite nivo vode u WC šolji koliko je moguće, a zatim sipajte čašu sirćeta tako da zahvati što veći deo unutrašnje površine.

Ostavite da deluje tokom noći. Duže vreme kontakta može pomoći da se naslage kamenca omekšaju i lakše uklone.

Ujutru pređite četkom preko unutrašnjosti šolje, naročito preko delova na kojima su se nakupile naslage, a zatim pustite vodu.

Ako je kamenac tvrdokoran, postupak je moguće ponoviti nekoliko puta.

Zašto baš sirće?

Alkoholno sirće sadrži sirćetnu kiselinu, koja može pomoći u razgradnji mineralnih naslaga poput kamenca. Zbog toga se često koristi za čišćenje različitih površina u domaćinstvu.

Osim što može pomoći kod naslaga, sirće može doprineti i uklanjanju neprijatnih mirisa.

Ipak, važno je znati da sirće nije univerzalno sredstvo za čišćenje.

Nikako ga ne mešajte sa varikinom

Ako koristite sirće za čišćenje WC šolje, nikada ga nemojte mešati sa varikinom niti drugim sredstvima za čišćenje koja sadrže hlor. Mešanjem kiselina i proizvoda na bazi hlora mogu nastati opasna isparenja.

Najsigurnije je koristiti jedno sredstvo u isto vreme, uz dobro provetravanje prostorije.

Za tvrdokorne naslage koje se ne mogu ukloniti ovim postupkom, bolje je koristiti proizvod namenjen upravo za uklanjanje kamenca i pratiti uputstvo proizvođača.

Ako ovaj jednostavan trik uvedete u redovno održavanje kupatila, WC šolja može duže ostati čista, bez potrebe za svakodnevnim intenzivnim ribanjem.