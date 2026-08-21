Margret Kvoli odbacuje cipele!

Ova 31-godišnja glumica je nosila par Šanelovih cipela bez đona na svetskoj premijeri svog predstojećeg filma „The Dog Stars" u Londonu u četvrtak, 20. avgusta.

Ova kontroverzna obuća sastoji se samo od blok-pete i dva kaišića oko gležnjeva.

Kvolijeva je ove jedva primetne crne cipele iskombinovala sa crnom haljinom prekrivenom boemskim resama. Haljina je imala duboki V-izrez i kratke rukave.

Nokti na rukama i nogama bili su joj namazani u crno, dok je nakit svela na minimum, noseći samo jedan upečatljiv prsten.

Zvezda je imala puštenu kosu stilizovanu u blage talase, uz definisane obrve, upečatljiv ajlajner i karmin u nijansi terakote.

Cipele bez đona debitovale su 28. aprila u okviru kolekcije „Cruise" brenda ,,Chanel" koje je dizajnirao Matje Blazi.

Ambasadorka

Kvolijeva je dugogodišnja ambasadorka modne kuće ,,Chanel", a šetala je modnom pistom na revijama ove luksuzne kuće 2021. i 2024. godine.

Glumica je takođe nosila kreacije ovog brenda od glave do pete na svom venčanju 2023. godine sa Džekom Antonofom, od koga se rastala u julu.

Film

Najnoviji film Kvolijeve jeste adaptacija istoimenog hit romana Pitera Helera iz 2012. godine.

Ova drama govori o „Higu, mladom pilotu koji je, zajedno sa vojnim stručnjakom za preživljavanje Benglijem, stvorio efikasno, ali izolovano imanje u surovom postapokaliptičnom svetu, sve dok ga tajanstveni radio-prenos ne podstakne da se otisne u nepoznato u potrazi za nadom i humanošću za koje još uvek veruje da postoje”, navodi se u sinopsisu.

Film je režirao Ridli Skot, dok scenario potpisuje Mark L. Smit.

U filmu takođe glume Džejkob Elordi, Džoš Brolin, Gaj Pirs, Benedikt Vong i Alison Dženi.

Film „The Dog Stars” premijerno stiže u bioskope 28. avgusta, prenosi People.

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