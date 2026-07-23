Jaja su postala odveć dragocena da bi se traćila na osnovu nagađanja.
Uz cene koje se često penju u teritoriju luksuznih proteina (bliže finim sirevima i file minjonu nego sočivu i pilećim prsima) kutija koja je nekoliko dana prešla svoj rok zaslužuje drugu šansu, a ne automatsko bacanje u smeće. Dakle, da li možete jesti jaja kojima je istekao rok? Da, često možete jesti jaja i nakon datuma na pakovanju ako su pravilno čuvana u frižideru i ne pokazuju znake kvarenja.
Otisnuti datum sa strane nije strogo pravilo, a svakako nije ni odbrojavanje do potpunog kolapsa doručka. Poznavanje značenja brojeva na kutiji omogućava vam da procenite da li je načeta kutija jaja namenjena za trpezarijski sto — ili za kompost.
Kako čuvati jaja da ostanu sveža i bezbedna, prema mišljenju stručnjaka
Šta znače brojevi na pakovanju
Datum prodaje
Pre svega, važno je razumeti šta je zapravo datum odštampan na kutiji: to je datum „prodati do“ — a ne strogi datum isteka roka trajanja.
To je smernica za izlaganje robe namenjena prodavcima u mešovitoj robi, a ne bezbednosni prag, i označava vrhunac kvaliteta, a ne dan kada će se jaje pokvariti. Ako se čuvaju pravilno — u originalnom pakovanju — imate do tri nedelje nakon tog datuma da bezbedno uživate u jajima.
Datum pakovanja
Iznad ili ispod datuma prodaje, naći ćete šifru sa brojem proizvodnog pogona ili pogona za pakovanje i „Julijanskim datumom“ — poslednje tri cifre predstavljaju dan u godini kada su jaja oprana, klasifikovana i zapakovana. Prvi januar je 001, a 31. decembar je 365. Datum prodaje odštampan na pakovanju ne može biti duži od 30 dana od datuma pakovanja, iako su pravilno čuvana i skuvana jaja bezbedna za jelo četiri do pet nedelja od datuma pakovanja.
Testirajte pre nego što bacite
Ako ste ikada sumnjičavi u pogledu starosti ili bezbednosti jajeta, nekoliko jednostavnih testova i vizuelnih pokazatelja mogu vam pomoći da utvrdite da li starite. Verujte svojim čulima — a ne samo datumu na pakovanju.
Test plutanja
Da biste proverili starost jajeta bez razbijanja ljuske, upotrebite test plutanja, koji se oslanja na princip da se, kako jaje stari, vazdušni komora unutar njegove ljuske širi i ono postaje sve plovnije. Napunite činiju hladnom vodom i pažljivo spustite jaje.
Sveže jaje tone pravo na dno i leže na bok, dok će se starije jaje nagnuti ili stajati uspravno na dnu. Jaje koje pluta na površini nakupilo je značajnu količinu vazduha — što je znak starosti i potencijalno smanjenog kvaliteta, ali ne nužno i znak kvarenja.
Razbijte jaje i pregledajte ga
Ako je svežina jajeta neizvesna, isplati se biti oprezan. Razbijte jaje i pregledajte belance. Mutno belance je zapravo pozitivan pokazatelj — znak svežeg, nedavno snesenog jajeta. Potpuno bistro, retko belance ukazuje na starije jaje, iako ne nužno i pokvareno. Kako jaje stari, belance postaje alkalnije, što dovodi do toga da se njegovi proteini međusobno odbijaju umesto da se čvrsto povezuju.
Međutim, roze ili sedefasto belance znak je bakterijske kontaminacije i takvo jaje treba baciti. Jaja sa jakim mirisom sumpora takođe treba baciti bez razmišljanja.
Najbolji načini da iskoristite starija jaja
Jaje koje je tek prešlo datum prodaje retko je prešlo svoj vrhunac; ono jednostavno možda pripada drugom jelu od onog koje ste imali na umu. Kada imate starija jaja koja nisu pokvarena, najbezbedniji pristup je da ih potpuno termički obradite. Potpuno stegnuto belance i žumance pružaju veću zaštitu od pripreme u kojoj bilo koje od njih ostaje rovito, pa planove za rovita jaja i tečna žumanca sačuvajte za svežija jaja. Starija jaja su idealna za punjena jaja, pošto se tvrdo kuvaju i potpuno obrađuju pre nego što se začine i posluže. Osim toga, lakše se ljušte od veoma svežih — što je sigurna prednost za svakoga ko se ikada borio sa tvrdoglavom ljuskom.
Starija jaja briljiraju i u pečenim jelima poput zapečenih jela, kuvanih do unutrašnje temperature od 74 stepena Celzijusa u sredini, što je daleko iznad tačke na kojoj bi bilo koje preostale bakterije mogle da prežive. Čak i mućenje nagrađuje nešto starije jaje: ređa belanca koja dolaze sa starošću mute se do većeg volumena, što im daje tihu prednost za puslice i anđeoski kolač. Napomena: Obilno umućena belanca od starijih jaja imaju manje stabilnu strukturu proteina, pa ih je najbolje iskoristiti što je pre moguće nakon mućenja, savetuje ekspert sa sajta Martha Stewart.
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