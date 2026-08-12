Mnogi imaju problem da se izuju kada odu negde u goste, ili probaju novi par u nekoj radnji jer im obuća i stopala neprijatno mirišu. Bilo da se to dešava jer vam se stopala dosta znoje, ili nosite obuću izrađenu od sintetičkih materijala, postoji način da se oslobodite tih muka.

Naime, stručnjak za čišćenje Linsej Krombi, otkrila je da postoji odličan trik za suzbijanje neprijatnih mirisa iz vaše obuće, a efikasan je i za one koji žele da im patike i cipele lepo mirišu. Sve što vam je potrebno su dve kesice čaja koje će uspeti da neutrališu neprijatan miris iz vaše obuće.

Linsej je na društvenim mrežama postavila fotografiju patika sa kesicama čaja u njima, a u opisu slike objasnila da kesice treba da stoje celu noć na nekom suvom i toplom mestu.

"Ubacite nekoliko neiskorišćenih vrećica čaja u svoje smrdljive cipele kako bi se izborili sa lošim mirisima koje izazivaju vrućina i bakterije. Ostavite da stoje preko noći na toplom i suvom mestu. Što duže stoje to bolje", napisala je Linsej.

Sigurno se pitate koja vrsta čaja će biti najdelotvornija u suzbijanju mirisa, a odgovor je da su svi čajevi delotvorni, ali Linsej ističe da su najefikasniji biljni jer oni izvlače vlagu.

Ona kaže da je dovoljna jedna kesica čaja, ali ukoliko želite bolji efekat možete ubaciti i više kesica.

Iskorišćene kesice čaja ne morate da bacate već ih iskorostite za uklanjanje mrlja sa prozora i ogledala ili za prehranu vaših kućnih biljaka, predlaže ona.