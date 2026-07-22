Kada se sredinom jula sastao s mlađim sinom i njegovom porodicom na svom seoskom imanju Highgrove House, kralj Čarls pobrinuo se da ima svedoka.

Kralj je poveo svoju suprugu Kamilu kako bi mogla posvedočiti "o svemu što se tamo dogodilo", rekao je za PageSix kraljevski autor Robert Džobson.

Nakon što su princ Hari i Megan izneli niz optužbi i otkrili brojne detalje o kraljevskoj porodici u intervjuu s Oprom Vinfri, u Netflixovoj dokumentarnoj seriji "Harry & Meghan" i u Harijevim memoarima "Rezerva", kralj je hteo biti siguran da ima svedoka sastanka u slučaju da vojvoda i vojvotkinja od Saseksa opet "propevaju" za medije. Džobson ističe da niko osim osoba koje su bile prisutne ne zna šta se zaista dogodilo tokom sastanka u Highgroveu.

Čarlsov potez podseća na praksu kraljice Elizabete II koja je odbijala da razgovara s Harijem telefonom ako u prostoriji nije bila još jedna osoba. Svojevremeno je Saseksima zabranila da na jedan od poslednjih susreta s njom povedu fotografa. Par je tada želeo zabeležiti prvi susret kraljice s Lilibet, njenom imenjakinjom i najmlađom praunukom, koja danas ima pet godina.

Uprkos svemu što se poslednjih godina dogodilo, Džobson tvrdi da je kralj pristao na susret sa sinom, snajom i unucima, kako jednog dana "ne bi imao za čime žaliti".

- Živi s rakom i poslednjih meseci je imao mnogo važnih susreta - rekao je Džobson, autor knjige "The Windsor Legacy" (Ostavština Vindzora). Porodični susret dogodio se krajem nedelje koju je Hari proveo u Ujedinjenom Kraljevstvu i tokom koje je izgubio sudski spor protiv izdavačke kuće Associated Newspapers, a odbijen mu je i zahtev da odsedne u Bakingemskoj palati.

Uprkos brigama o bezbednosti, Hari je ipak uspeo dovesti Megan i njihovu decu iz njihove kuće za odmor u Portugalu kako bi prvi put nakon četiri godine posetili Čarlsa i Kamilu.

Hari nikada nije sakrivao svoje mišljenje o maćehi. U memoarima "Rezerva", napisao je da su on i brat, princ Vilijam, molili oca da se ne oženi Kamilom. Takođe je tvrdio da ga je Kamila "žrtvovala na oltaru vlastitog PR-a", tvrdeći da je razmenjivala informacije s tabloidnim novinarima kako bi si poboljšala imidž i olakšala put do titule kraljice supruge.

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