Ima jela koja ne pamtimo samo po ukusu, već po osećaju koji bude. Meni je bujurdi upravo takav. Čim ga izvadim iz rerne i zamirišu pečeni paradajz, feta i origano, kao da se na trenutak vratim u Grčku. Pred očima mi je terasa male taverne, more na nekoliko koraka i onaj letnji povetarac koji ne može da se zaboravi.

Najlepše je što ovo grčko predjelo možete lako da napravite i kod kuće. Ne treba vam mnogo sastojaka, a ukus je baš onakav kakav pamtite sa letovanja.

Najlepše izgleda kada se peče u malim glinenim posudama, kao što ga služe u grčkim tavernama. Ako ih nemate, poslužiće i manji pekač ili đuvečara.

Sastojci:

200 g fete (najbolje od ovčjeg ili mešanog ovčjeg i kozjeg mleka, a može i kvalitetan punomasni sir)

2 veoma zrela paradajza

1 zelena ili crvena paprika

malo ljute papričice ili prstohvat suvog čilija (po želji)

1-2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

origano

sveže mleveni biber

nekoliko čenova belog luka (po želji)

Ako volite bogatiji ukus, preko svega možete dodati i malo rendanog kačkavalja. To nije deo originalnog recepta, ali mnogima je upravo tako još ukusnije.

Priprema

U vatrostalnu posudu prvo poređajte kolutove paradajza, preko stavite komad fete, zatim papriku, po želji ljutu papričicu i beli luk. Sve prelijte maslinovim uljem, pospite origanom i biberom i pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta.

Poslužite uz prepečen hleb, domaću pogaču ili tortilju i uživajte.

Može i posna verzija

Ako ne jedete sir, možete koristiti tofu ili biljnu zamenu za fetu. Ja ga nekad spremim i potpuno bez sira, pa na kraju dodam masline, svež bosiljak ili peršun. Drugačiji je od originala, ali je lagan, ukusan i savršen za letnje dane.

Zašto je bujurdi toliko poseban?

Ovo jelo potiče iz severne Grčke, iz okoline Soluna, a danas ga možete pronaći gotovo u svakoj taverni. Ime je dobilo po turskoj reči "buyurdi", a vremenom je postalo sinonim za mirisno, pomalo ljutkasto predjelo koje se jede pravo iz posude.

Nekad nije potrebna ni karta ni avionska karta da biste se vratili na omiljeno letovanje. Dovoljno je da zamirišu feta, paradajz i origano, pa da vas jedan zalogaj vrati pravo na grčku obalu.