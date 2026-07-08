Kad odete na pijacu ili u market, verovatno birate papriku po boji ili ceni. Neko voli zelenu jer je jeftinija, neko crvenu jer je slađa, a žuta i narandžasta uglavnom završe u korpi zbog izgleda. Međutim, malo ko zna da boja paprike otkriva koliko je zrela i koliko korisnih materija zapravo sadrži.

Stručnjaci kažu da razlika nije samo u ukusu, svaka boja ima svoje prednosti.

Zelena paprika nije ista kao crvena

Iako mnogi misle da su to različite vrste, zapravo nije tako. Zelena paprika bere se prva, zatim sazreva i postaje žuta, narandžasta, a na kraju crvena.

Što je paprika zrelija, to sadrži više prirodnih šećera, pa je ukus slađi i prijatniji.

Zelena paprika nekima pravi probleme

Ako ste primetili da vam zelena paprika "teško padne na stomak", niste jedini.

Nutricionisti objašnjavaju da ona ima čvršću strukturu, pa je pojedini ljudi, naročito kada je jedu sirovu, teže vare. Dobra vest je da kuvanjem ili pečenjem taj problem uglavnom nestaje.

S druge strane, zelena paprika ima najmanje šećera, pa je mnogi biraju upravo zbog toga.

Žuta i narandžasta su odličan izbor

Ove paprike predstavljaju neku zlatnu sredinu.

Slađe su od zelenih, ali nisu toliko slatke kao crvene. Uz to, bogate su antioksidansima koji čuvaju organizam.

Žuta paprika sadrži dosta luteina i zeaksantina, jedinjenja važnih za zdravlje očiju, dok narandžasta obiluje beta-kriptoksantinom, snažnim antioksidansom.

Crvena paprika je pravi pobednik

Ako gledamo isključivo nutritivne vrednosti, nutricionisti nemaju dilemu, crvena paprika odnosi prvo mesto.

Pošto je potpuno sazrela, sadrži najviše vitamina C, vitamina A i likopena, antioksidansa koji pomaže očuvanju srca, jača imunitet i štiti organizam od upalnih procesa.

Osim toga, upravo je crvena paprika najslađa i mnogima najukusnija, bilo da je jedete svežu, pečenu ili punjenu.

Zanimljivo je da najduže ostaje sveža

Većina bi rekla da zelena paprika može najduže da stoji, ali stručnjaci tvrde suprotno.

Ako je pravilno čuvate u fioci za povrće u frižideru, upravo crvena paprika najduže zadržava svežinu. Važno je samo da nema mekane delove ili tragove buđi.

Koja je najbolja?

Ako želite najviše vitamina i antioksidanasa, birajte crvenu papriku.

Ako pazite na unos šećera ili više volite njen karakterističan ukus, zelena je odličan izbor.

A nutricionisti kažu da je možda najbolja opcija da ne birate samo jednu. Kada na tanjiru imate zelenu, žutu, narandžastu i crvenu papriku, organizam dobija najširi spektar vitamina, minerala i antioksidanasa, a obrok je ukusniji i lepši na pogled.