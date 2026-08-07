U ovo doba godine tikvica ima na svakom koraku. Ako ih ne berete u svojoj bašti, sigurno vam ih donese komšinica, tetka ili neko od rodbine. Posle pohovanih tikvica, čorbica i musake, svi se pitamo isto, šta sad da napravim?

Baš zato je ova lenja pita pravo rešenje. Nema razvlačenja kora, nema mesenja testa, nema gomile prljavih sudova. Sve sastojke ubacite u jednu činiju, promešate, sipate u pleh i rerna odradi svoje.

Ispadne mekana, sočna i toliko ukusna da će nestati dok se okrenete. Možete da je jedete za doručak, ručak, večeru ili da je ponesete na posao. Odlična je i hladna, pa mnogi kažu da je sutradan još lepša.

Sveži sir joj daje finu kremastu teksturu, a tikvice je drže sočnom, tako da nema šanse da bude suva. Uz nju vam treba samo čaša jogurta ili neka sezonska salata i ručak je gotov.

Recept koji trpi izmene

Ovo je jedna od onih pita u koju možete da ubacite gotovo sve što imate u frižideru.

Ako želite da bude zasitnija, jednu tikvicu zamenite većim rendanim krompirom. Ako volite jači ukus, umesto svežeg sira stavite fetu. Možete dodati i malo rendanog kačkavalja, mirođiju, peršun ili biber.

Svaki put će biti malo drugačija, ali podjednako ukusna.

Sastojci:

2 veće tikvice

200 g svežeg sira

250 g brašna

1 kesica praška za pecivo

3 jaja

200 ml jogurta

50 ml ulja

prstohvat soli

malo ulja ili putera za podmazivanje pleha

Priprema:

Tikvice izrendajte i blago ocedite. U većoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt i ulje, pa umešajte sveži sir i tikvice. Na kraju dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo, posolite i sve dobro sjedinite.

Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 35 do 40 minuta, dok pita lepo ne porumeni.

Ostavite je desetak minuta da odmori, isecite i uživajte. Biće vam jasno zašto je mnogi leti prave iznova i iznova.