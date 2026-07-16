Kremasta pasta sa piletinom i brokolijem iz rerne predstavlja odličan izbor za ukusan ručak koji se lako priprema i ne zahteva mnogo vremena provedenog u kuhinji. Priprema je brza i jednostavna, a najveći deo posla preuzima rerna. Dok se jelo lagano peče, možete se posvetiti drugim obavezama ili pripremiti ostatak obroka.
Sastojci:
- 1 kašika maslinovog ulja
- 230 g putera
- 450 g testenine po izboru
- 3 šolje pilećeg bujona
- 450 g pilećih prsa isečenih na komadiće
- pola kašike mešavine začina
- 1 kašičica soli
- pola kašičice mlevenog crnog bibera
- 225 g rendanog čedar sira
- 3 šolje cvetića brokolija
- pola šolje prezli
Priprema:
Rernu zagrejte na 200 stepeni. Posudu za pečenje veličine oko 23x33 cm premažite maslinovim uljem kako se sastojci tokom pečenja ne bi lepili.
U sredinu posude stavite puter, zatim dodajte testeninu i prelijte je pilećim bujonom. Piletinu isečenu na komadiće začinite solju, biberom i mešavinom začina, pa je rasporedite preko testenine.
Posudu prekrijte aluminijumskom folijom i pecite oko 30 minuta. Nakon toga uklonite foliju i pažljivo promešajte sve sastojke.
Dodajte deo rendanog čedar sira i brokoli, a zatim pospite prezlama i preostalim sirom. Vratite posudu u rernu i nastavite pečenje još oko 25 minuta.
Pred kraj pečenja uklonite foliju kako bi se sir potpuno otopio i dobio lepu zlatnu koricu.
Ova jednostavna pasta idealna je za porodični ručak ili večeru. Pruža ukusan i zasitan obrok, a priprema je brza, praktična i bez mnogo komplikacija.
Više tekstova na ovu temu pročitajte na Trpeza.rs.
Video:
Komentari (0)