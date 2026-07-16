Kremasta pasta sa piletinom i brokolijem iz rerne predstavlja odličan izbor za ukusan ručak koji se lako priprema i ne zahteva mnogo vremena provedenog u kuhinji. Priprema je brza i jednostavna, a najveći deo posla preuzima rerna. Dok se jelo lagano peče, možete se posvetiti drugim obavezama ili pripremiti ostatak obroka.

Sastojci:

1 kašika maslinovog ulja

230 g putera

450 g testenine po izboru

3 šolje pilećeg bujona

450 g pilećih prsa isečenih na komadiće

pola kašike mešavine začina

1 kašičica soli

pola kašičice mlevenog crnog bibera

225 g rendanog čedar sira

3 šolje cvetića brokolija

pola šolje prezli

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Posudu za pečenje veličine oko 23x33 cm premažite maslinovim uljem kako se sastojci tokom pečenja ne bi lepili.

U sredinu posude stavite puter, zatim dodajte testeninu i prelijte je pilećim bujonom. Piletinu isečenu na komadiće začinite solju, biberom i mešavinom začina, pa je rasporedite preko testenine.

Posudu prekrijte aluminijumskom folijom i pecite oko 30 minuta. Nakon toga uklonite foliju i pažljivo promešajte sve sastojke.

Dodajte deo rendanog čedar sira i brokoli, a zatim pospite prezlama i preostalim sirom. Vratite posudu u rernu i nastavite pečenje još oko 25 minuta.

Pred kraj pečenja uklonite foliju kako bi se sir potpuno otopio i dobio lepu zlatnu koricu.

Ova jednostavna pasta idealna je za porodični ručak ili večeru. Pruža ukusan i zasitan obrok, a priprema je brza, praktična i bez mnogo komplikacija.

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