Deluje da svaki božji dan donosi novu objavu na društvenim mrežama u kojoj se kultura „malih nagrada” kritikuje kao propast svačijeg finansijskog zdravlja i simptom nedostatka samokontrole. (Ako niste upoznati sa kulturom malih nagrada, to je u osnovi pojava gde ljudi sebi kupe nešto sitno, poput dezerta, cveća ili nove nijanse karmina, kako bi se oraspoložili.)

Međutim, stvarnost koja stoji iza ovih malih luksuza zapravo je prilično drugačija, prema novim istraživanjima — ljudi su uglavnom veoma promišljeni u tome kako i kada biraju da sebe nagrade. I da, te male nagrade mogu vam pružiti mnoge druge koristi, čineći ih vrednim ulaganja.

Kako ljudi koriste male nagrade

Za mnoge posvećene ljubitelje malih nagrada, ta poslastica iz pekare ili lepi buket predstavljaju način da se proslavi neki specifičan, a često i veoma mali uspeh. (Pomislite na „petak je” ili „sredio/la sam ulaz u stan”.) Zapravo, 64% posvećenih ljubitelja malih nagrada sami kreiraju svoj razlog za slavlje, a 71% je reklo da će pre proslaviti to što su pregurali do petka nego neki veći životni uspeh, poput novog posla ili veridbe, pokazala je anketa sprovedena na skoro 12.000 ljudi od strane aplikacije „Hint”.

I postoji dobar razlog da obratite pažnju na male stvari (i da ih proslavite), umesto da čekate društveno prihvaćen važan događaj.

„Neke od najtežih stvari koje ljudi danas rade — oporavak od iscrpljujućeg perioda, napuštanje nezdrave situacije ili ponovno građenje samopouzdanja — dešavaju se bez publike”, kaže Kiril Ljah, generalni direktor aplikacije „Hint” za Real Simple. „Ljudi jednostavno više nisu voljni da nevidljivi trud tretiraju kao beznačajan niti da čekaju da spoljni svet odobri njihov osećaj dostignuća.”

Prednosti malih nagrada

Postoji mnogo istraživanja koja pokazuju da male nagrade mogu povećati nivo dopamina u vašem telu — i doneti taj osećaj radosti. To je naučna pozadina strategija kao što je sidrenje dopamina (eng. „dopamine anchoring”), koja vas motiviše da završite težak ili veoma nepoželjan zadatak uz obećanje nagrade na kraju.

Nagrađivanje sebe usput može biti odlična motivacija za projekte koji nemaju definisan krajnji cilj — kao što je poboljšanje fizičke kondicije. Zašto sebe ne biste počastili manikirom i pedikirom kada vežete ceo mesec bez propuštenog treninga? Čini se da se to uklapa u način razmišljanja većine anketiranih — naveli su da slave suptilan napredak koji možda nema konkretan prekretnički momenat.

Kako da sebe nagradite odgovorno

Kao i sa svim ostalim, kultura malih nagrada na kraju može postati previše dobre stvari. Veoma je klizav teren od povremene male nagrade do svakodnevnog kroasana. A kada to postane više navika nego nagrada, možda nećete dobiti isti skok dopamina kao kod povremenog ulaženja u sitan trošak — a takođe značajno utičete i na svoje finansijsko zdravlje. (Svakodnevne male nagrade se brzo nagomilaju!)

Zapravo, više od polovine pripadnika generacije Z reklo je da sebe časti nedeljno — a 59% njih navodi da su ih male počasti dovele do prekomerne potrošnje, prema istraživanju banke Bank of America.

Ali male nagrade ne moraju biti principi „sve ili ništa”. Evo kako možete osigurati da dobijete svoje zaslužene nagrade, a da u isto vreme nastavite da ostvarujete i svoje druge ciljeve.

Napravite budžet za nagrade

Najlakši način da vaše male nagrade ostanu na „maloj” strani? Sledite ono što radi 58% anketiranih i odvojite određeni iznos iz vašeg mesečnog budžeta za male počasti. To će pomoći da se drži kontrola nad rashodima i osigurati da se ti troškovi ne ispreče vašim drugim finansijskim ciljevima. (A takođe ćete i maksimizovati radost time što to nećete pretvoriti u rutinsku kupovinu.)

Ako želite da izvučete maksimum iz svog budžeta za počasti, budite kreativni. Na primer, možete uložiti u sirupe za kafu i šlag kako biste prave kafene počasti pravili kod kuće, ili u luksuzno pakovanje sladoleda koje nudi nekoliko serviranja, umesto jednokratne poslastice.

Pronađite budžetski pristupačne načine da se nagradite

Kupovina, izlazak na ručak ili večeru i druge slične nagrade su odlične, ali postoji mnogo drugih aktivnosti koje vam mogu pružiti taj skok dopamina bez pražnjenja novčanika.





Možda proslavite petak kućnom žurkom uz ples ili šetnjom kroz park posle posla kako biste probudili malo radosti potpuno besplatno. (A taj plus na vašem računu? Možete proslaviti i njega!)

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