Ako želite karamelizovan krompir iz rerne sa koricom koja puca pri svakom zalogaju, zaboravite na papir za pečenje. Kuvarica Sara Bir tvrdi da upravo taj papir može da bude prepreka između vas i savršene zlatno smeđe korice. Iako zvuči suprotno od svega što ste do sada čuli, razlog postaje jasan čim probate ovu tehniku.

Tajna je u jednostavnosti

Za savršeno karamelizovan krompir iz rerne nije potreban komplikovan postupak. Najvažnije je da izbacite jedan korak koji većina ljudi automatski radi. Krompir stavite direktno na metalni pleh, bez papira za pečenje i drugih podloga. Mnogi se brinu da će se zalepiti, ali upravo direktan kontakt sa vrelim metalom daje najbolji rezultat.

Ključni trik dolazi nakon pečenja. Kada izvadite pleh iz rerne, ostavite krompir da odstoji jedan minut. Tokom tog kratkog vremena para koja se stvara između krompira i vrele površine pomaže da se komadi lako odvoje. Nakon toga špatula će jednostavno kliznuti ispod svakog komada bez potrebe za struganjem.

Krajnji rezultat je krompir intenzivne zlatno smeđe boje, savršeno hrskave površine i gotovo bez ostataka zalepljenih za pleh. Taj jedan minut odmora može napraviti veću razliku nego korišćenje papira za pečenje.

Zašto papir za pečenje može da umanji hrskavost krompira

Papir za pečenje jeste praktičan i olakšava čišćenje, ali njegova uloga u pripremi hrskavog krompira često se precenjuje. Direktan dodir krompira sa vrelim metalnim plehom omogućava jaču karamelizaciju i stvaranje čvršće, hrskavije korice nego kada između njih postoji sloj papira.

Postoji još jedan razlog zbog kog bi trebalo razmisliti o izbegavanju papira za pečenje. Neke vrste sadrže PFAS, odnosno takozvane večne hemikalije, koje mnogi stručnjaci preporučuju da se izbegavaju kada god je moguće. Ako ipak želite da koristite papir, birajte varijante bez premaza ili one sa silikonskim slojem. Postoje proizvođači poput If You Care i King Arthur koji nude takve opcije.

Kako pripremiti krompir direktno na plehu

Postupak je jednostavan, ali svaki korak ima važnu ulogu u postizanju savršene hrskavosti.

Premažite pleh tankim slojem ulja. Iako deluje kao nepotreban korak, ulje pomaže da se krompir ne zalepi za površinu.

Dobro osušite kriške krompira pre pečenja. Vlaga sprečava pravilno prijanjanje ulja i može dovesti do toga da krompir bude mekan umesto hrskav.

Rasporedite krompir direktno na pleh, a zatim ga na samoj površini pomešajte sa uljem i začinima kako bi svaki komad bio ravnomerno obložen.

Stavite pleh u prethodno dobro zagrejanu rernu kako bi krompir odmah počeo da dobija boju i koricu.

Na polovini pečenja izvadite pleh i ostavite krompir da miruje tačno jedan minut pre nego što ga promešate. Taj kratki odmor pomaže da se lakše odvoji od površine.

Ako nakon sečenja krompir počne da ispušta vodu, obavezno ga prebrišite čistom kuhinjskom krpom. Suv krompir je osnova za savršeno hrskav rezultat i pravilo koje gotovo uvek važi.