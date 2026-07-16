Dovoljno je da pre upotrebe tankim slojem ulja premažete obe strane rendeta pomoću papirnog ubrusa ili četkice, jer:

Meki sir se neće lepiti

Ovaj trik posebno je koristan kada rendate meki sir, koji se često zadržava na rendetu. Zahvaljujući tankom sloju ulja, sir lakše klizi, ne lepi se i dobijaju se ujednačene trakice.

Lakše se renda kuvani krompir

Premazivanje uljem pomaže i kod kuvanog krompira, jer sprečava zapušavanje rupica i pretvaranje krompira u kašastu masu.

Jednostavnije čišćenje

Nakon rendanja luka, neprijatni mirisi mogu se ukloniti tako što ćete rende istrljati polovinom limuna ili ga isprati vodom sa nekoliko kapi limunovog soka.

Manje fleka od povrća

Ako pre rendanja šargarepe ili cvekle premažete rende uljem, pigmenti će se znatno manje zadržavati na njegovoj površini, pa će pranje biti lakše. Isti trik može pomoći i da ruke manje upijaju boju ovih namirnica, što olakšava njihovo pranje nakon pripreme hrane.