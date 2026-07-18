Tromb nastaje kada se u krvnom sudu stvori ugrušak koji može usporiti ili potpuno zaustaviti normalan protok krvi. Njegova opasnost zavisi od mesta na kojem se nalazi, jer u nekim slučajevima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Zbog toga je važno na vreme uočiti moguće simptome i obratiti se lekaru.

Otok jedne noge ili ruke

Jedan od najčešćih pokazatelja duboke venske tromboze je naglo nastao otok koji se obično pojavljuje samo na jednoj nozi. Otečeni deo može biti zategnut, bolan i osetljiv na dodir.