Tromb nastaje kada se u krvnom sudu stvori ugrušak koji može usporiti ili potpuno zaustaviti normalan protok krvi. Njegova opasnost zavisi od mesta na kojem se nalazi, jer u nekim slučajevima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Zbog toga je važno na vreme uočiti moguće simptome i obratiti se lekaru.

Otok jedne noge ili ruke

Jedan od najčešćih pokazatelja duboke venske tromboze je naglo nastao otok koji se obično pojavljuje samo na jednoj nozi. Otečeni deo može biti zategnut, bolan i osetljiv na dodir.

Bol koji ne prestaje

Bol se često javlja u obliku grča, zatezanja ili snažnog pritiska, najčešće u predelu lista ili butine. Može biti intenzivniji tokom hodanja, dužeg stajanja ili opterećenja noge.

Crvenilo i toplija koža

Koža na području gde se nalazi ugrušak može postati crvenija nego inače i toplija na dodir. Ovi znaci se često pojavljuju zajedno sa otokom i bolom.

Iznenadno otežano disanje

Ako se deo tromba odvoji i krvotokom dospe do pluća, može doći do plućne embolije. Simptomi mogu uključivati naglo otežano disanje, ubrzano disanje, bol u grudima i osećaj nedostatka vazduha. Ovo stanje zahteva hitnu medicinsku reakciju.

Kašalj sa tragovima krvi

Iako se ne javlja često, kašalj praćen iskašljavanjem krvi može ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem i predstavlja razlog za što skoriji pregled kod lekara.

Ubrzan rad srca i vrtoglavica

Naglo lupanje srca, osećaj slabosti, nesvestica ili izražena vrtoglavica mogu se pojaviti kod ozbiljnijih komplikacija i ne bi ih trebalo ignorisati.

Ko ima veći rizik od nastanka tromba?

Povećan rizik imaju osobe koje dugo sede ili miruju, provode više sati na putovanju bez dovoljno kretanja, oporavljaju se nakon operacije, puše, imaju prekomernu telesnu težinu ili određena hronična oboljenja.

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Rizik može biti veći i tokom trudnoće, kao i usled korišćenja pojedinih lekova.

Kada je potrebno odmah potražiti pomoć?

Naglo nastali otok jedne noge praćen bolom, iznenadno otežano disanje, jak bol u grudima ili gubitak svesti mogu ukazivati na hitno zdravstveno stanje.

U takvim situacijama ne treba čekati da simptomi sami nestanu, već je potrebno odmah kontaktirati zdravstvenu ustanovu ili pozvati hitnu pomoć.

Važno je znati da navedeni simptomi mogu biti povezani i sa drugim zdravstvenim stanjima. Samo lekar, nakon pregleda i odgovarajuće dijagnostike, može utvrditi da li je prisutan tromb i preporučiti adekvatno lečenje.

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