Miris pečenog pileta iz rerne jedan je od onih koji odmah okupljaju porodicu za stolom. Ipak, mnogi se pitaju kako da pripreme pile koje će biti mekano i sočno iznutra, a spolja imati savršeno zlatnu i hrskavu koricu kao iz restorana. Tajna je u dobroj pripremi, pravilnoj temperaturi i malo strpljenja.

Najbolji način da proverite da li je pile gotovo jeste da proverite najdeblji deo mesa. Ako koristite kuhinjski termometar, unutrašnja temperatura treba da bude oko 74 °C. Ukoliko nemate termometar, možete proveriti da li je meso mekano i da li sokovi koji izlaze nisu ružičasti. Ako još postoje tragovi nedovoljno pečenog mesa, vratite pile u rernu i nastavite pečenje još nekoliko minuta.

Priprema pre pečenja – prvi korak do uspeha

Za pečenje uvek koristite potpuno odmrznuto pile. Ako je bilo u zamrzivaču, najbolje je da ga na vreme prebacite u frižider i ostavite da se polako odledi. Pečenje zamrznutog mesa može dovesti do toga da spolja bude prepečeno, dok unutrašnjost još nije dovoljno termički obrađena.

Pre začinjavanja pile dobro osušite papirnim ubrusom. Suva kožica tokom pečenja mnogo lakše dobija onu poželjnu zlatnu boju i hrskavost.

Koliko dugo se peče pile?

Vreme pečenja zavisi od težine pileta i jačine rerne, ali ova pravila mogu vam pomoći:

Pile od oko 1 kg:

Pecite ga približno 60–75 minuta na 200 °C. Za dodatno hrskavu kožicu, poslednjih nekoliko minuta možete uključiti gril funkciju i pratiti da ne potamni previše.

Veće pile:

Za svakih dodatnih 500 grama računajte još oko 15–20 minuta pečenja, uz proveru da li je meso potpuno pečeno.

Pečenje sa folijom:

Ako želite posebno sočno meso, možete prvih sat vremena peći pile pokriveno folijom na oko 190 °C. Nakon toga uklonite foliju, povećajte temperaturu na oko 210 °C i nastavite pečenje dok kožica ne postane rumena i hrskava.

Ako nemate gril funkciju:

Tokom pečenja možete povremeno preliti pile sopstvenim sokovima iz tepsije kako bi ostalo sočno i dobilo lepšu boju.

Pečenje bataka

Ako pripremate samo batake, vreme pečenja je kraće. U proseku im je potrebno oko 35–45 minuta na 200 °C, uz okretanje na polovini pečenja kako bi se ravnomerno ispekli.

Kada savladate nekoliko jednostavnih pravila – dobru pripremu, pravilnu temperaturu i dovoljno vremena – svako pečeno pile može postati savršen porodični ručak. Hrskava kožica, sočno meso i miris iz rerne biće razlog da se svi za stolom traže još jedno parče.

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