Već smo ustanovili da ono što nam priroda podari, nema zamene. Zato, skupoceni preparati ponekad ne daju željene efekte, a ono što možete napraviti kod kuće, može znatno imati uticaj u borbi protiv bora i starenja kože.

Ovaj recept protiv starenja kože u službi antijedžinga je potpuna inovacija i zbog svog sastava i neophodnih supstanci vrlo uspešno uklanja znake starenja na licu.

Izblendirajte dva krompira i jedan pardajz, a zatim kroz cediljku iscedite sok. U tečnost dodajte jednu kašičicu šećera i pirinčanog brašna i smesu dobro promešajte.

Nanesite na kožu lica i predo vrata i ostavite da stoji koliko god možete, a zatim ispreite mlakom vodom i nanesite hdrantnu kremu pre spavanja.