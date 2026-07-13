Kod pripreme gulaša, osim izbora mesa i začina, veoma je važan trenutak kada se dodaje so. Pravilno soljenje može da utiče na to da meso bude mekše, sočnije i punijeg ukusa.

Pre početka kuvanja preporučuje se da meso izvadite iz frižidera oko pola sata ranije kako bi dostiglo sobnu temperaturu. Nakon sečenja na kocke, meso treba blago posoliti i ostaviti nekoliko minuta da so počne da prodire u površinski sloj.

Najbolje je koristiti meso poput vrata ili plećke, koje sadrži dovoljno masnoće i vezivnog tkiva, jer tokom dugog kuvanja postaje posebno mekano.

Kada se meso doda na izdinstan luk i kratko proprži sa svih strana, može se dodati još malo soli, ali pažljivo. Nakon što meso dobije lepu boju, dodaje se mlevena paprika, a zatim se odmah sipa voda ili supa kako paprika ne bi izgorela i dobila gorak ukus.

Konačno začinjavanje najbolje je ostaviti za kraj kuvanja. Tokom dugog krčkanja meso upija ukuse luka, paprike i drugih začina, pa tek pred završetak treba probati gulaš i po potrebi dodati još soli. Tako se izbegava presoljavanje i postiže pravi balans ukusa.

Tajna savršenog gulaša nije samo u sastojcima već i u strpljenju. Lagano kuvanje na tihoj vatri omogućava da meso postane nežno, mekano i puno aroma, zbog čega ne treba žuriti sa pripremom.