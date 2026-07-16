Lubenicu gotovo svi volimo, a ona može da bude odličan saveznik i u mršavljenju. Slatkog ukusa, bogata vitaminima A, C i B6 i likopenom, kao stvorena je za dijetu. Ona je najjači antioksidans, a s obzirom da sadrži veliku količinu vode brzo će vam napuniti želudac i držati vas sitima.

Osim toga, odličan je diuretik, što je još jedan plus za mršavljenje.

Dijetu je relativno lako sprovesti: Svaki dan uz doručak pojedite krišku lubenice, a u toku dana popijte 12 čaša vode.

Ovaj režim se sprovodi 7 dana nakon čega je neophodno napraviti pauzu od 2 nedelje. Za prvih nedelju dana moguće je skinuti i do 3 kilograma.

Primer jelovnika:

Doručak: kriška lubenice, 50 grama tosta, šolja čaja

Ručak: 100 grama kuvane govedine, 100 grama kuvanog pirinča sa sosom od paradajza, jedna kriška lubenice

Večera: 50 grama svežeg sira, 1 kriška tosta, lubenica u neograničenim količinama.